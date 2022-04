El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha informado este miércoles de que Rusia ha entregado a Ucrania una propuesta de acuerdo por escrito, y ahora esperan su respuesta. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha señalado que no había visto ni oído hablar del documento que el Kremlin dice que ha enviado.

"A fecha de hoy le entregamos a la parte ucraniana nuestro proyecto de documento que incluye formulaciones absolutamente claras y desarrolladas. La pelota está en su campo, esperamos una respuesta", ha declarado Peskov.

No hay plazo para la respuesta y Peskov tampoco ha especificado cuáles son las condiciones de la parte rusa. No obstante, ha acusado a los ucranianos de no tener interés en avanzar en las negociaciones.

Según Peskov, los delegados ucranianos cambian constantemente sus posturas y los acuerdos anteriores. "Naturalmente, esto tiene muy malas consecuencias desde el punto de vista de la efectividad de las conversaciones", ha añadido.

Pero Zelenski insiste en que está dispuesto a dialogar "hasta el final de la guerra" con la Federación rusa y su presidente, Vladímir Putin.

"Estamos dispuestos a cualquier formato de diálogo. Lo quiera o no, estoy dispuesto a dialogar. Lo estuve durante los últimos tres años y sigo estando dispuesto, hasta el final de la guerra, a dialogar con la Federación Rusa y su presidente", ha dicho Zelenski en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.