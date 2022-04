La primera votación de las elecciones presidenciales francesas concedió la victoria a Emmanuel Macron, que se verá de nuevo las caras con la candidata ultraderechista Marine Le Pen el próximo 24 de abril en una segunda vuelta que, según los sondeos, estará mucho más reñida que en 2017, cuando Macron cosechó más del 66% de los votos. Esta vez, las primeras mediciones de Ipsos sitúan al actual Jefe de Estado con el 54% de los votos, frente al 46% para la candidata de Agrupación Nacional, por lo que la capacidad de ambos candidatos para movilizar a los electores que no les hayan votado puede ser decisiva.

Macron ya no es el candidato disruptivo que fue hace cinco años y llega a estas elecciones tras un mandato marcado por las protestas de los chalecos amarilos y una profunda crisis económica agravada en los últimos meses. Además, la campaña viene marcada por una moderación del discurso de la líder de Agrupación Nacional que puede perjudicar al actual presidente en su llamamiento al voto útil para frenar a una ultraderecha que ya no asusta tanto a la sociedad francesa. Macron tiene dos semanas por delante para vencer al partido de Le Pen, que se ha colado por tercera vez en la segunda ronda de unas elecciones presidenciales.

“Esta elección de 2022 se parece mucho a la de 2017, pero con un cambio fundamental. Emmanuel Macron era un candidato disruptivo, nuevo y reformador en el 2017; ahora es un presidente saliente que tiene detrás de él un gobierno que algunos ven de manera positiva y otros de manera mucho más crítica”, expone Benoït Pellistrandi, historiador e hispanista francés en el Canal 24 Horas. “Se puede convertir en un referéndum pro o anti Macron y esto es lo que veremos en estos 15 días de campaña que nos esperan”.

La cuestión de la inmigración también podría tener cabida en el debate de campaña. ”El fraude social, el coste económico de la protección de los extranjeros, podían favorecer a Le Pen salvo que Macron recoja estos temas”, expone Pellistrandi. Sin embargo, pese a que el presidente “sabe bordear bien a la izquierda y a la derecha ”, tiene que conseguir que los electores de candidatos como Mélenchon quieran votar por él. “Le falta dar contenido para esa reagrupación de todos los que no quieren a la extrema derecha de Marine Le Pen”.

“El debate de la segunda vuelta va a ser muy económico y muy social. La inflación ha vuelto a dispararse y la gente tiene dificultad para llegar a fin de mes”, expone Pellistrandi. El actual presidente, señala, tendrá que defender el balance de un mandato “que no es del todo brillante” . El presidente ha cosechado “unas cifras económicas bastante buenas, las empresas tienen resultados formidables, pero en el bolsillo del elector esto no se ha notado del todo . Hay un malestar social y un sentimiento de desigualdad que ha crecido durante su mandato”.

“Marine Le Pen se ha vendido como la candidata del ‘pouvoir d’achat’ y de las clases populares” , explica Rubio. La victoria de Le Pen, que ha obtenido los mejores resultados de su partido en una primera vuelta, se debe también “al fracaso de Macron por no saber llegar a esta franja de la población y no saberse desprender de su imagen tan reforzada de candidato de las élites, de los ricos y de los bancos”.

Macron, a la conquista de la izquierda y contra la abstención

El candidato de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, se situó en tercera posición con el 21,95% de los votos, a poco más de un punto de Marine Le Pen. El aspirante de La Francia Insumisa no instó directamente a sus votantes a decantarse por Macron, pero sí insistió en no darle "ni un solo voto a la señora Le Pen". Atraer a su electorado, el más numeroso si lo comparamos con el del resto de candidatos, se antoja clave para ganar.

“Creo que a partir de ahora veremos a un Macron que dará más gestos a la izquierda, que intentará convencer, y que no solo se quedará en este discurso del miedo a la ultraderecha, porque ya no funciona tanto”, expone Rubio. El actual presidente buscará, por lo tanto, un voto a favor de él y no solo en contra de Le Pen.

“La cuestión está en qué va a hacer ese 20% de votos de Mélenchon, cómo se van a distribuir, cuánto van a votar y hasta qué punto van a votar a Macron sabiendo que Mélenchon, a diferencia de Pecrésse, Hidalgo o Jadot, no ha dado una consigna de voto para Macron”, explica a RNE Federico Vacas, director de opinión y política de Ipsos Francia. Melénchon solo ha dicho que no se vote a Le Pen, lo que podría abrir la puerta a la abstención.

En la primera vuelta la abstención se situó en un 26%, cuatro puntos por encima de la cifra de 2017 y la más alta desde 2002. Pese a que la participación suele aumentar en la segunda ronda, en 2017 ocurrió a la inversa. “Probablemente veamos nuevamente una alta abstención y seguramente más elevada que en el 2017, porque una parte del electorado de izquierda radical no está dispuesto a acompañar nuevamente a Macron después de cinco años de gobierno”, argumenta Vacas.

Una baja participación podría explicarse por dos factores. Por un lado, los cinco años de gobierno de Macron dificultan a los sectores más descontentos con su gestión acudir a las urnas para apoyarlo. Por otro lado, tal y como explica Vacas, Marine Le Pen asusta menos a la sociedad francesa que hace cinco años. Su moderación del discurso y su énfasis en cuestiones económicas y sociales puede jugar en favor de la abstención y favorecer a Le Pen en una segunda vuelta.