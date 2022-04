Elecciones en Francia

La extrema derecha se ganó con holgura su tercera oportunidad de disputar la presidencia de Francia, y con mejores perspectivas que nunca. Entre Marine Le Pen y Éric Zemmour, los dos principales candidatos, consiguieron más de 10,6 millones de votos en la primera vuelta de las presidenciales, por encima del 30% del total, y el respaldo a la candidata de Agrupación Nacional aumentó en prácticamente todo el país, lo que anticipa un duelo mucho más cerrado que hace cinco años con Emmanuel Macron en la votación definitiva.

Le Pen ha superado las estimaciones de intención de voto que le daban los sondeos al obtener el 23,15% de los votos, pero, por encima de todo, ha mejorado su desempeño en 2017, cuando repitió el éxito logrado en 2002 por su padre, Jean-Marie Le Pen, al clasificarse para la segunda vuelta. Y si hace cinco años consiguió 7,6 millones de votos, un 21,3%, este domingo se disparaba hasta los 8,1 millones.

Por si sola, ya ha mejorado cualquier resultado anterior del antiguo Frente Nacional -que desde 2018 se denomina Agrupación Nacional- o de cualquier otro partido de derecha radical, sin acusar el desgaste ni la aparición de un candidato situado aún más a su diestra. Al final, Éric Zemmour ha quedado algo por debajo de las expectativas: ha obtenido el 7,07%, cuando llegó a tener un 15% en los sondeos y en la última semana rondaba el 10%; con todo, sus casi 2,5 millones de votos no son en absoluto desdeñables.

Atraer a más votantes para alcanzar la presidencia

Porque Le Pen cuenta con añadir a sus filas a la mayor parte de los votantes de Zemmour, el 90% de los cuales manifestaban en las encuestas previas a la primera vuelta que apoyarían a la candidata de Agrupación Nacional si pasaba a la segunda ronda. Eso significaría asegurarse de un suelo cercano al resultado que obtuvo en la segunda vuelta de 2017, esos 10,6 millones de votos que hasta ahora son el techo del Frente Nacional - Agrupación Nacional.

A partir de ahí, el objetivo sería atraerse a los votantes de otros candidatos de la derecha, como Nicolas Dupont-Aignan, que ha obtenido 725.000 votos en la primera vuelta y que se sitúa en el espectro político a medio camino entre la derecha tradicional de la que procede y la derecha radical. También los simpatizantes de Jean Lasalle y de Válerie Pécresse pueden ser un buen caladero, e incluso los de Jean-Luc Mélenchon, más proclives al proteccionismo económico que propugna Le Pen que al liberalismo de Macron.

Aunque a Le Pen le puede bastar que esos votantes de Mélenchon decidan quedarse en casa y no unirse a los llamamientos que Macron repetirá en las próximas dos semanas para movilizar, por tercera vez en unas presidenciales, al 'frente republicano' contra la extrema derecha. Por el momento, Mélenchon ha instado a sus 7,7 millones de votantes que no den ni un voto a la extrema derecha, pero ha vuelto a esquivar, como hace cinco años, pedir el voto para Macron. Así que la abstención, que en la primera vuelta no ha sido tan baja como se preveía, puede ser, en última instancia, la llave para que la extrema derecha abra las puertas del Elíseo.