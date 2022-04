"Lo que tiene que tener todo disco es que cuando lo pongas, el que lo escucha diga: suena Tu otra bonita. Esa es la base de la que parte todo. El concepto", dice tajantemente Héctor López Acosta, cantante y compositor del grupo Tu otra bonita.

Y en busca de ese "concepto", Héctor y su grupo han ido un paso más allá y han decidido hacer de la "sobremesa un encuentro musical" que da lugar a las situaciones más "crema", como una reunión con amigos o una sobremesa de bar y que ahora demuestran encima del escenario este domingo en Madrid.

Pero hasta este punto el camino no ha sido fácil. "El anterior disco me dediqué a componerlo poniendo el alma a las canciones y a la melodía. Y me gustó el resultado", dice Héctor. Un resultado que da ahora sus frutos.

Salmantino de nacimiento, pero madrileño de adopción, este domingo "actúan en casa" en la sala La Riviera. Y llegan colgando el billete de "no hay entradas" en casi todos sus conciertos previos.

Primera vez en La Riviera "La verdad es que estamos muy contentos. En algunos conciertos hemos llegado a liberar hasta nuestras invitaciones. Vamos a disfrutar del momento, que es lo que toca", reconoce Héctor al hacer balance de lo que llevan hasta el momento. Y lo que viene "tampoco pinta mal". "En Sevilla igual creo que quedan cinco entradas en Barcelona agotado... Aunque Madrid es lo que le estamos dando más caña. Es la primera vez que nos metemos en La Riviera y si no está agotado va a estar cerca", dice. Para ello han preparado un gran espectáculo que girará en torno a una sobremesa con grandes amigos que subirán al escenario para hacer colaboraciones y reinterpretar en directo sus temas, pero con una peculiariedad, la sobremesa se realizará a la hora del vermú.