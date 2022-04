Han pasado más de 30 años desde la irrupción de la serie Dragon Ball en las cadenas de televisión autonómicas, en 1990, posiblemente la producción más importante para la popularización del anime y el manga en España. Pero Son Goku y sus amigos siguen siendo tan populares como entonces, con nuevas producciones e incluso la reposición de la serie original sin censura. Y para saberlo todo sobre este fascinante universo de Akira Toriyama nada mejor que los dos tomos que acaba de publicar Diábolo ediciones: Kame Hame Ha! La guía definitiva de Dragon Ball. Volumen 2, de los expertos en el tema Miguel Martínez y Néstor Rubio.

Una serie que, como nos confiesa Miguel está muy vinculada a su niñez: "Lo descubrí siendo muy niño, no recuerdo la edad, pero no fue por televisión porque ya conocí la serie antes de que se emitirá en abierto. Recuerdo que la primera vez que lo ví por TV estaba enfermo en casa y pillé un episodio que era Goku de niño en la nube, supe que era la serie tan famosa en otros sitios y que en Asturias no la conocíamos aún y me enganchó. Su impacto en España fue brutal porque a día de hoy sigue estando presente y en emisión, es una serie intergeneracional".

"En cuanto a Néstor: "Uf, ya ha llovido. Estaba en el colegio y ya había oído algo sobre una serie nueva de artes marciales con un chico que tenía cola. Yo aún estaba loco con Los Caballeros del Zodiaco y otras series de la época, pero cuando ví Dragon Ball… bueno, pues hasta hoy (risas). En España fue un boom y una auténtica locura, certificada con aquello de que llegábamos a coleccionar fotocopias. ¡Fotocopias! de cosas de la serie. Hasta de catálogos de figuras y páginas sueltas del manga que ni había llegado aquí. Qué tiempos… Sin duda llegó para quedarse y para cambiarnos a muchos. De hecho mi estilo de dibujo no puedo negar que está muy muy infectado de toriyamitis (risas)".

Página de 'Kame Hame Ha! La guía definitiva de Dragon Ball. Volumen 2'

Los libros La guía definitiva de Dragon Ball está dividida en dos tomos que pueden comprarse juntos o por separado. Néstor nos comenta qué nos vvamos a encontrar en esete segundo que acaba de sallir: "En la segunda parte llegamos a las fichas de personajes de la polémica Dragon Ball GT, de Dragon Ball Super y bautizamos como ‘Universo expandido’ a la parte que engloba personajes de videojuegos y proyectos “spin-off”, que no salen en la obra original o que la complementan desde fuera. Que, aunque parezca mentira, son productos oficiales que mucha gente ni conoce, ya que algunos proceden de videojuegos que no han salido de Japón. Ahí se ven personajes raros, curiosos y hasta fusiones y otras cosas muy locas". "Además -continúa Néstor-, la parte final del libro es todo un homenaje para los fans visitando muchas cosas relacionadas con la franquicia, y desde aquí quería agradecer y mencionar a José Gracia, nuestro diseñador jedi, por dar la idea para esta parte, la cual acabó tomando forma y de manera muy muy chula -y con muchas horas de trabajo también- (risas). Y rematar también citando a mi buen compi Fran Fuentes, quien supo llevar al papel de manera magistral la estupenda (estupendas, mejor dicho) portadas que quería tener, hechas en exclusiva para estos libros. Sin ellos dos, estos libros no brillarían tanto como lo hacen, tenedlo claro". Página de 'Kame Hame Ha! La guía definitiva de Dragon Ball. Volumen 2' Miguel nos comenta de qué va el primer volumen: "Se trataba también de fichas, como este, y este primer tomo estaba centrado en Dragon Ball, Dragon Ball Z, en las películas y rematábamos con una sección explicando las transformaciones de personajes y enemigos, que no son pocas precisamente. En esa última sección se daban algunos spoilers de lo que vendría en la segunda parte". (risas) "Quisimos hacer ese tomo de esta manera para que sirviese de referencia rápida para todo fan que quisiera buscar algún dato o alguna curiosidad sobre algún personaje -añade Néstor-. Esto en los libros anteriores no se podía hacer. Además, como muchos cambian de una saga a otra, para no hacer fichas gigantes, lo dividimos en versiones. Por eso, por ejemplo ,hay un Goku en cada saga, y otros no aparecen “repetidos” porque apenas tienen algún cambio o hacen nada de mención". Cuando Néstor habla de los libros anteriores se refiere al binomio Luz, fuego, destrucción, que también publicaron con Diábolo ediciones. "La idea original en su momento (tiempo pre-pandemia, ojo) era que este libro fuese el tercer volumen de Luz, Fuego, Destrucción, pero finalmente acabó como libro independiente pero a la vez complementador de esos. En los primeros, contamos y detallamos en plan narrativo las cosas de la serie, los inicios, las sagas, etc. En este, sintetizamos y perfilamos más y –creo- que logramos una guía de referencia y bastante visual para aprender sobre sus personajes y las curiosidades que tienen... ¡Que no son pocos!" (risas) Sobre la posibilidad de un tervero (o quinto tomo), Néstor confiesa: "No hay planes para un tercer tomo, aunque nunca digas nunca. De hecho, es que este Kame Hame Ha era originalmente un único libro, pero por decisiones editoriales hubo que sacarlo en dos partes. ¡Tampoco descartamos que salga una versión ampliada y actualizada más adelante! Dragon Ball no para de crecer…" Páginas de 'Kame Hame Ha! La guía definitiva de Dragon Ball. Volumen 2'

El secreto del éxito de Dragon Ball y la censura Preguntamos a Miguel cúal cree que puede ser el secreto del éxito de Dragon Ball para que nos siga seduciendo más de 30 años después: "No creo que se pueda responder a esta pregunta con exactitud, Dragon Ball tiene algo en su trama, en sus personajes, en su estructura y en su ambiente que hace que incluya a niños y a mayores como fans que disfrutan con las aventuras de Goku y compañía sin importar edad ni el tiempo que pase. Esa es parte de su magia, es una obra totalmente atemporal y disfrutable en cualquier momento y por cualquier persona". Actualmente una cadena está emitiendo la serie original sin censura. Y es que, durante estos 30 años el anime ha sufrido varios cortes. "Las primeras emisiones en España fueron un poco caóticas -nos comenta Néstor-, porque como empezaron a salir en cadenas autonómicas (y no a la vez), cada estudio encargado de ello cambiaba un poco lo que le daba la gana y metía tijera donde le parecía. Por eso algunos habían visto las tetas de Bulma, otros no, otros habían visto escenas sangrientas, otros no, etc. Y hasta más de uno sería llamado mentiroso en el colegio por decir alguna cosa que sí que había visto ¡pero los demás no y no le creían! (risas). Ahora con perspectiva nos parece hasta entrañable esa época". Página de 'Kame Hame Ha! La guía definitiva de Dragon Ball. Volumen 2'

El presente infantil de 'Dragon Ball' Sobre la serie de Dragon Ball que recomendaría, MIguel lo tiene claro: "Yo recomiendo Dragon Ball Z, sin duda la parte clave de toda la obra y donde se ha forjado todo el mito. Ese fue el momento cumbre de Toriyama a nivel creativo y donde creo que todos los que somos fans nos forjamos". (risas) En cuanto al revival actual, con nueva serie y productos derivados, Néstor asegura: "La verdad sea dicha, Dragon Ball ahora mismo ha decaído un poco. No es un producto malo en sí, ojo, pero se aprecia mucho el cambio de rumbo y la cada vez más influyente mano de Toyotaro. El pasar de ser serie juvenil a serie infantil para abrir el abanico de público le ha pasado factura, y se nota. Ahora es todo mucho más light y cosas antiguas que eran un punto clave de la obra, ahora son super vanales. Antes si moría un personaje era un trauma, ahora en un capítulo está en pie de nuevo y muchas cosas dan lo mismo, porque no hay consecuencias apenas; por no hablar de la “escala de poner” que está totalmente rota". "Muchas tramas son tontísimas y apenas hay sangre o heridas reales -continúa Néstor-. Es todo muy muy inocuo ahora. Con la saga de Moro remontaron algo a nivel violencia/luchas/heridas, pero era un poco la saga de Cell 2.0 (risas) y al final nos supo a poco. Ahora llaman un poco la atención tirando de cosas del pasado o haciendo unos “retcon” de campeonato, como lo del padre de Goku. Sinceramente me gustarían tramas más serias, ¡pero creo que esos tiempos no volverán!" Página de 'Kame Hame Ha! La guía definitiva de Dragon Ball. Volumen 2'