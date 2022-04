El origen de la tapa española se sitúa en la Edad Media, pero hasta nuestros días ha evolucionado. Todavía hay ciudades donde se respeta la antigua tradición de ofrecer gratis un bocado con el vaso de vino o la cerveza. Es el caso de lugares como Granada, Alcalá de Henares, Ávila, Salamanca o Vigo.

Una de las más representativas es Granada, que ofrece como un atractivo turístico más sus generosas tapas. Pero ya hay voces que creen que eso tiene que cambiar. De entrada, la de su alcalde, Francisco Cuenca, que defiende que hay que las tapas son alta gastronomía y que, por tanto, hay que pagarlas. Sin embargo, ha querido matizar que hay que contar con las tapas, pero hace falta también comer menú en mesa.

División entre los hosteleros granadinos

Entre los hosteleros granadinos encontramos posturas diferentes. Por un lado, quienes están a favor de seguir con esta tradición en la ciudad como forma de reclamo turístico. Y por otra, quienes defienden unas tapas de mayor calidad, aunque haya que pagar por ellas. Antonio Cabrera es hostelero en 'La Gran Taberna de Granada' y considera que regalar las tapas es una tradición muy complicada de quitar: "Salir de tapas y de pinchos en Granada no tiene nada que ver con hacerlo en el norte, el concepto es muy distinto, no se puede comparar", ha asegurado.

Chechu González es jefe de cocina en el 'Restaurante María de la O' en Granada, un local donde no se ofrecen tapas. Asegura que no está en contra de las tapas, pero dice que sí que están desvirtualizando el concepto gastronómico, y que esto tiene que ver con que sea la única provincia que no tenga estrella Michelín: "Al final la bebida estamos cobrando la tapa. La solución sería bajar el precio de la consumición y que elijan las tapas. Que Granada se venda como algo más que tapas", ha recalcado.