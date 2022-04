Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 2 de abril: Letonia, Estonia y Lituania detienen las importaciones de gas ruso

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha informado de que ha logrado visitar la ciudad de Irpin, en los suburbios occidentales de Kiev y escenario de algunos de los peores enfrentamientos de la guerra, con lo que ha podido entregar ayuda humanitaria a las 3.500 personas que aún permanecen en ella.

“#Irpin, #Ukraine, where our @ICRC_ua team treated the wounded & sick and delivered some food.Shocking devastation that raises serious concerns on the lack of respect of the rules of war #IHL.Warring sides must respect the principles of distinction, precaution & proportionality. pic.twitter.com/ngBttwuUOh“