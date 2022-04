Troy Kotsur, primer actor sordo en ganar el Oscar por 'CODA'

Troy Kotsur (Arizona, 1968) ha hecho historia al convertirse en el primer actor sordo (que no sordomudo, como podéis comprobar en la película) en conseguir un Oscar, el de mejor actor secundario por CODA.

Lo más curioso es que Troy quiso ser actor después de ver Hijos de un dios menor, con la que su compañera de reparto en CODA, Marlee Matlin, se convirtió en la primera actriz sorda en conseguir el Oscar, en 1987, hace 35 años.

En lengua de signos, Troy ha dedicado el Oscar "a la comunidad sorda, a la comunidad CODA (los familiares de los sordos) y a toda la gente con discapacidades".

Una idea que ha querido enfatizar agradeciendo a las personas que "dan oportunidades" a los que tienen una discapacidad auditiva: "Estoy aquí por vosotros".

"Es increíble estar aquí, como también lo ha sido este viaje que ahora reconoce la Academia", afirmó el actor, quien se mostró sorprendido de que la película haya llegado "a todo el mundo, e incluso a la Casa Blanca".

El intérprete también recordó a sus familiares, que no pudieron acudir a la gala, para quienes lanzó el mensaje: "Miradme, lo he conseguido". E hizo hincapié en la influencia de su padre en su carrera: "Gracias, papá, siempre serás mi héroe".

Un emocionante discurso que el auditorio ha aplaudido agitando las manos, con el lenguaje de sordos.

Kotsur estudió actuación en la Universidad Gallaudet (Washington), lleva trabajando más de 20 años como actor y es una de las estrellas de la compañía de Teatro Nacional de Sordos en EE.UU., donde ha protagonizado clásicos como Un tranvía llamado deseo, Ophelia y Cyrano. También ha aparecido en pequeños papeles en series como CSI: NY, Scrubs, Criminal Minds o The Mandalorian. Incluso dirigió una película sobre un superhéroe sordo en 2013, No ordinary Hero: the SuperDeafy Movie.

Troy se ha impuesto a dos veteranos como Cirián Hinds (Belfast) y J.K. Simmons (Being the Ricardos) y a los fabulosos actores de reparto de El poder del perro: Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.