El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha recalcado este domingo que Washington no busca un cambio de régimen en Rusia, puesto que se trata de un "asunto ruso", palabras con las que matiza las declaraciones del presidente Joe Biden en la víspera.

El líder de Estados Unidos terminó su discurso en Varsovia afirmando que Vladímir "Putin no puede permanecer en el poder" después de haber lanzado la guerra en Ucrania. Además, frente a los micrófonos de los periodistas, Biden llamó "carnicero" al presidente ruso.

Biden augura una guerra larga en Ucrania y manda un mensaje a los rusos: "Putin no puede permanecer en el poder"

"Como nos han oído decir en repetidas ocasiones, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia, ni en ningún otro lugar", ha insistido Blinken durante una visita a Jerusalén, donde ha recalcado también que los cambios en el Kremlin "dependen de los rusos", como en el resto de países.

De acuerdo con el secretario de Estado, lo que el mandatario estadounidense quiso subrayar es que "no se puede permitir que Putin lance una guerra o una agresión contra Ucrania, ni contra nadie".

El propio Biden ha aclarado este domingo que no ha pedido un cambio de régimen en Rusia, según ha declarado a un periodista al salir de un servicio religioso en Washington.

Blinken llegó a Israel el sábado por la tarde para una reunión "histórica" con sus homólogos de los países árabes que han normalizado recientemente sus relaciones con el Estado judío y con Egipto, en el marco de una gira por Oriente Medio y el Norte de África.

Macron se desmarca de la "escalada" de Biden: "No utilizaría ese tipo de lenguaje"

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha desmarcado este domingo de la "escalada de palabras y acciones en Ucrania", tras las palabras de su homólogo estadounidense.

"No utilizaría ese tipo de lenguaje porque todavía estoy hablando con el presidente Putin", ha afirmado Macron en France 3 al ser preguntado al respecto. "Queremos detener la guerra que Rusia ha lanzado en Ucrania sin hacer la guerra. Ese es el objetivo".

Para ello, el jefe del Gobierno de Francia y candidato presidencial ha asegurado que los "europeos no debemos ceder a ninguna escalada". "No debemos olvidar nuestra geografía y nuestra historia. No estamos en guerra con el pueblo ruso", ha insistido.