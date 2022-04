Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 27 de marzo: Zelenski asegura que Ucrania está preparada para discutir con Rusia su estatus neutral

La Fiscal General ucraniana, Iryna Venediktova, ha anunciado este sábado que al menos 12 periodistas han muerto y diez han resultado heridos en combates desde que estalló la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero. "Contar al mundo la verdad sobre la agresión de Putin es mortal: ya han muerto 12 periodistas en la guerra", ha asegurado Venediktova, que ha aplaudido el papel de los profesionales que "han arrojado luz sobre los crímenes de guerra rusos".

“Revealing the truth about Putin's aggression is getting increasingly risky and dangerous. To date, 12 journalists died during the war, 10 more are injured. Protecting journalists is a priority for the Office of the Prosecutor General, especially today.“