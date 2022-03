Dolor e incertidumbre en la localidad de Marín (Pontevedra) de la que son la gran mayoría de los marineros que naufragaron en el Villa de Pitanxo este martes cerca de la isla de canadiense de Terranova. Durante toda la mañana, los familiares de los afectados se han acercado a la armadora Nores, propietaria del barco, para intentar obtener algo más de información sobre sus seres queridos. El naufragio ha dejado nueve fallecidos, 12 personas desaparecidas y tres supervivientes.

"Es una situación muy dolorosa, queremos saber lo que está pasando", ha explicado una de los familiares de los naúfragos a TVE. Y es que, en las últimas horas, apenas ha habido información nueva. "Es angustiante porque la familia que está en Perú está muy preocupada", ha contado otra de las afectadas. "Estamos muy tristes, a todos nos ha pillado desprevenidos esta tragedia", comenta otro vecino de la localidad.

Varias familiares de las víctimas piden que se investigue ''a fondo'' lo ocurrido. En declaraciones a los medios en Vigo, Pablo More, hermano del peruano Daniel More y tío de Diego Andrés More y Edwin Andrés Salinas (todos ellos marineros del Villa de Pitanxo), ha reivindicado la necesidad de que se investiguen las causas de lo sucedido. "La pregunta que me hago yo es cómo es posible que ese patrón haya estado trabajando con ese temporal, cuando hay barcos que están esperando a que amaine el tiempo para poder trabajar", ha manifestado.

Lo mismo le ocurre a Carolina, mujer de Jonathan Calderón, de 39 años y contramaestre del barco. Todavía no sabe qué ha podido pasar con su marido. ''Gracias a dios hay tres personas que están con vida; cuando vengan ya darán las respectivas explicaciones'', ha señalado.

Por su parte, la mujer de Daniel More ha mostrado su dolor. "Estamos destrozados. Aun no asimilamos lo que estamos viviendo. No hay palabras. Tenemos dos hijos de 18 y de 9 años. Ellos también están destrozados. Están muy mal", ha expresado a Europa Press.

La tripulación del Villa de Pitanxo que había salido del puerto de Vigo el pasado 26 de enero, estaba formada por 16 españoles, cinco peruanos y tres ghaneses.

Desde Lepe también piensan en lo ocurrido, el primer oficial de la embarcación es de Huelva. Jesús Toronjo, Teniente de Alcalde de la localidad, cuenta que este trabajador "lleva toda la vida en la mar". "Es una pena porque era alguien que ya se iba a jubilar", manifiesta.

Entre la consternación de los vecinos de Marín respiran aliviadas Sara y su suegra, familiares de uno de los supervivientes. ''Respiro tranquila porque mi hijo está vivo", ha explicado la madre de uno de los afectados. ''Pero muy triste porque son muchos los compañeros que no están vivos", ha añadido.

Los tres supervivientes son el patrón del pesquero, J.P., su sobrino, E.R. y un marinero de Ghana cuya identidad no ha trascendido, según ha informado la Xunta de Galicia.

El mal tiempo complica la búsqueda de los desaparecidos La alcaldesa de Marín, María Ramallo, entiende que faltan noticias, pero la situación no es fácil: "Está la complicación de que tampoco es posible identificar a las personas fallecidas para poder transmitirles información". La búsqueda de los 12 tripulantes desaparecidos no se ha detenido en ningún momento, pero se desarrolla con gran dificultad por las malas condiciones del mar y la falta de visibilidad lo que no ha permitido ningún avance. Edelviro Ulloa, gerente de la cooperativa de armadoras de Vigo, explica que "he visto un vídeo y las condiciones climáticas son muy malas". Canadá suspende de manera definitiva la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos en el naufragio de Terranova En el dispositivo de búsqueda, a través del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento en Madrid y el Joint Rescue Coordination Center Halifax (centro coordinador responsable de la zona) participan, según ha detallado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ocho buques españoles y portugueses que se han sumado a las embarcaciones de rescate de las autoridades canadienses. 01.42 min Pescar en Terranova: uno de los caladeros más ricos y peligrosos del mundo En concreto, lo integran los buques canadienses Cygnus y Nexus, y los pesqueros Río Caxil (España) y Franca da Morte (Portugal), según ha informado Salvamento Marítimo. A lo largo del día se les unirán los pesqueros portugueses Lutador, Pascoal Atlántico, Novo Virgem da Barca y el español Playa Menduiña 2. También ha sido movilizado un avión canadiense.