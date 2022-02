El fil invisible (Phantom Thread) va guanyar l'Oscar al millor vestuari i tenia sis nominacions més. No qualificarem les sis estatuetes que no es va endur, però la de vestuari ho era per necessitat. Estrenada el 2017 i protagonitzada pel gran actor Daniel Day-Lewis, tracta d'un modista de Londres, Reynolds Woodcock, que durant la postguerra vesteix a la reialesa.

Woodcock fa els vestits més fins i elegants i que el mantenen envoltat d'una aura de poder i carisma. Però com tothom, amaga secrets. Ell i la seva germana Cyril, interpretada per Lesley Manville, viuen dedicats als dissenys. Fins el dia que Reynolds coneix la seva nova mussa, Alma, a càrrec de l'actriu Vicky Krieps.

Day-Lewis, versàtil com el seu personatge

Daniel Day-Lewis i el director Paul T. Anderson ja es coneixien quan van rodar aquesta cinta perquè el 2007 havien fet junts l'exitosa Pous d'ambició (There Will Be Blood). El fil invisible és considerada una de les set millors que ha interpretat.

L'actor, d'ascendència anglesa, irlandesa, letona i polonesa, fa d'un home que ha muntat la seva vida amagant pors i manies fins que algú en treu el tap i el desequilibra. És llavors quan Reynolds Woodcock s'adona que les relacions humanes són cosa de dos o més. El personatge de Day-Lewis està atrapat entre dues dones des de sempre: la germana que ho és tot al seu negoci i la seva mare. Una mare a qui continua adorant i vol complaure quan ja fa anys que és morta.

Alma és la nova mussa de Woodcock. Vicky Krieps fa el personatge d'una noia que lluita perquè li reconeguin els seus sentiments rtve

Reconegudíssim amb un Oscar com a actor principal per grans produccions com l'esmentada Pous d'ambició, Mi pie izquierdo o Gangs of New York, també ha triomfat amb El último mohicano i En nombre del padre. La que us proposem, El fil invisible, és considerada una de les seves 7 millors pel·lícules.