Nadal, sobre posar el seu nom a l'Aeroport de Palma: "Estaria encantat"

Podria l'Aeroport de Palma passar a anomenar-se 'Rafel Nadal'? És la pregunta que ha sorgit aquests dies després que el manacorí es convertís en el tenista masculí amb més Grands Slams de la història del Tenis.

S'obre un debat

“És un debat que cal fer, hi ha diversos noms possibles i Rafa Nadal és un d'ells“

José Hila, el batle de Palma, ha assegurat que és un debat que es pot plantejar. "Es podria aprofitar per a posar el nom de la ciutat que és Palma i no Palma de Mallorca. I si ha de venir acompanyat d'un altre nom és un debat que cal fer, hi ha diversos noms possibles i Rafa Nadal és un d'ells". Per part de l'Executiu autonòmic la presidenta, Francina Armengol, també veu amb bons ulls la proposta. "És un gran ambaixador de les nostres Illes", ha admès.