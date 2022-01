Los letrados del Congreso dan luz verde a la creación de una comisión para investigar los abusos en la Iglesia

Los servicios jurídicos del Congreso han dado luz verde a que la Cámara cree la comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de Iglesia Católica, solicitada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, al no ver inconveniente legal.

Así lo hacen constar los letrados en el documento que remiten a la Mesa del Congreso con la posición de los servicios jurídicos sobre los distintos temas a tratar por el órgano de gobierno de la institución que preside la socialista Meritxell Batet.

La iniciativa registrada la semana pasada por los socios de gobierno del PSOE y sus habituales aliados parlamentarios de ERC y Bildu será analizada este martes por la Mesa del Congreso. La propuesta de los letrados es que se admita a trámite y se remita a la Junta de Portavoces para poner fecha a su debate en el Pleno, que es el órgano que, en última instancia, debe decidir si se crean o no comisiones de investigación.

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha explicado este lunes que su partido estaba dispuesto a apoyar la petición, pero que querían esperar a conocer la opinión de los servicios jurídicos que, en cualquier caso, no es vinculante.

Sánchez no se cierra a apoyar la comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia

Podemos pide al PSOE que "se ponga del lado de las víctimas"

De momento, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha mostrado este lunes "optimista" de cara al posible apoyo del PSOE a esta solicitud después de que haya desvelado que había mantenido una charla con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y no descartaba este apoyo.

Asens ha remarcado que es una iniciativa "compatible" y ha pedido al PSOE que "se ponga del lado de las víctimas y del papa, y no de quien abusó en su día y encubre ahora".

Ciudadanos está dispuesto a votar a favor, pero el PNV, que no forma parte de la Mesa del Congreso, ya avanzado que prefiere que sea el Gobierno el que constituya un grupo de expertos para analizar esta cuestión y que después presente sus conclusiones en el Congreso, una propuesta que Unidas Podemos ve perfectamente compatible con que la Cámara haga su propia investigación.

Por contra el PP y Vox consideran que la Iglesia no puede ser objeto de control por parte del Gobierno y que esta cuestión debe dirimirse en los tribunales. Por eso, la semana pasada ya avanzaron su intención de votar en contra de la calificación de la iniciativa.

Como la próxima semana no hay Pleno por la celebración de elecciones autonómicas el 13 de febrero, el debate de la comisión sobre los abusos en la Iglesia no se celebrará en ningún caso antes del 17 de febrero. Si llega al Pleno, ahí se decidirá si se aprueba o no su creación.

En abril de 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe informó a la Iglesia española de que un total de 220 sacerdotes españoles han sido denunciados por abusos sexuales a menores en los últimos 20 años. Desde la Conferencia Episcopal Española (CEE) han expresado su deseo de esclarecer los casos de abusos, pero han rechazado crear una comisión independiente para investigarlos, alegando que los instrumentos actuales de la Iglesia católica "son suficientes".