Vós heu demanat mai que fan amb les pasteres que arriben a les Illes Balears carregades de migrants il·legals? Avui hem vist el procés de desballestament d'aquestes embarcacions, que es consideren objectes abandonats i que ningú no reclama.

Una cinquantena de barques confiscades a l'espera de la tramitació

Al quarter de Son Tous s'acaramullen les pasteres que arriben als ports de les illes Balears. Són barques que ningú no reclamarà i que es converteixen en un problema per l'administració. Per cada una s'inicia un procediment per desfer-se'n d'elles, que pot durar sis mesos i que té un cost d'uns sis-cents euros per embarcació.