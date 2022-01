Rocío Ruiz: "Hay que producir un cambio cultural y educacional para acabar con esta sociedad machista."

Tras el segundo asesinato por violencia de género en España desde que comenzó 2022, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha confirmado que se están atendiendo psicológicamente a los familiares de la víctima y a la empleada que encontró los cuerpos.

En una entrevista en Crónica de Andalucía, la Consejera ha expresado su impotencia al saber que no había denuncia previa y que la víctima no había acudido a ninguno de los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer: “Eso es lo que siempre te duele. Si hubiéramos llegado a tiempo para evitar este asesinato, habríamos conocido su historia de violencia.”

El objetivo principal es llegar a tiempo a las mujeres a través de políticas de atención, de campañas y de sensibilización. Sin embargo, la responsabilidad de denunciar no debe recaer sobre la víctima porque sufren una situación de dependencia emocional. La gran clave, según Rocío Ruiz, es el entorno de las mujeres y es a este al que se dirigen las campañas de concienciación. “Tenemos unos datos de un estudio de la universidad en la que dicen que el 60% de la población andaluza conoce a alguien de su entorno que sospecha que está sufriendo está violencia, pero solamente el 14% hace algo.”

Rocío Ruiz recalca que han duplicado los recursos desde la consejería del Instituto Andaluz de la Mujer. Sin embargo, el machismo imperante en nuestra sociedad es difícil de romper, según la Consejera: “porque supone un cambio cultural y un cambio educacional, pero estamos trabajando desde la prevención que es la educación y la detección”.

La sociedad debe avanzar para la detección porque el silencio es cómplice. Conseguirlo es el reto que tenemos todos. Según Ruiz, “Cada asesinato machista es un fracaso de la sociedad.”

La infancia y la inclusión La infancia está siendo uno de los grandes pilares de la gestión. El Ingreso Por la Infancia y la Inclusión está basado precisamente en la lucha contra la pobreza desde la infancia, intentando romper esa espiral estructural que existe en Andalucía y que afecta a más de tres millones de personas. “Quiero que sea por consenso, como fue La ley de Infancia y Adolescencia, para que sea persistente en el tiempo y realmente tenga un impacto en la pobreza andaluza.“

Tampoco se pierde de vista la otra palabra del Ingreso: Inclusión. Rocío Ruiz afirma que “no consiste en el mantenimiento a través de una subvención, sino que creemos que la inclusión es inserción social y laboral.”

Al igual que con la lucha contra la violencia machista, la educación es clave, puesto que los niños que abandonan el sistema están destinados a la pobreza y a la exclusión. La Consejera declara que presentarán el estudio en Córdoba y que ya han comenzado las negociaciones con los distintos partidos políticos con el objetivo de llevarlo al Parlamento como Decreto Ley añadiendo las aportaciones de todos los partidos, de los sindicatos y de los agentes sociales. “Quiero que sea por consenso, como fue La ley de Infancia y Adolescencia, para que sea persistente en el tiempo y realmente tenga un impacto en la pobreza andaluza,” admite Rocío Ruiz.

Gracias al Consejo Andaluz de Mayores y la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía es consciente de la desatención que ahí a este colectivo y la imposición tecnológica que hay en la administración. Por ello, realizaron un plan integral hace más de un año, donde una de las estrategias está encaminada a romper con esa brecha digital y a que nuestros mayores estén preparados para participar en todo tipo de cuestiones. Históricamente, el trato a las personas mayores ha sido reprobable. Según Rocío Ruiz, "El concepto es completamente diferente. Queremos a nuestros mayores activos, que participen plenamente y que sean capaces de hacer sus propias decisiones y vivir esta nueva etapa con dignidad y respeto."

Para ello, la Consejera se ha reunido con todas las entidades bancarias de Andalucía. En conjunto, crearán unos cursos de formación para que sepan desenvolverse al realizar operaciones bancarias, disminuyendo la brecha digital. Además, Rocío Ruiz insiste: “Estamos insistiendo en que haya un asesoramiento mucho más personalizado hasta que rompamos este tránsito y ellos puedan saber desenvolverse. Nos hemos puesto en marcha y ya tenemos este plan ultimándolo en breve.”