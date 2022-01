La pandemia deja 2,7 millones de jóvenes en exclusión social: "No me imaginaba llamando a una ONG"

Patricia, Verónica, Tamara, Juan y Jaime Alberto han dejado de hacer planes de futuro. Los cuatro comparten la frustración de no resolver las dificultades del día a día. La incertidumbre no les permite esquivar la vulnerabilidad causada por la precariedad laboral, los apuros para mantenerse debajo de un techo y la dependencia de ayuda para alimentarse. Pero también comparten la esperanza, algunos más y otros menos, de conseguir salir adelante.

Ellos son cinco de los 2,7 millones de jóvenes en situación de exclusión social. En España ser joven, entre 16 y 34 años, es uno de los factores de desigualdad que ha destapado la crisis sanitaria, según revela el último informe de Cáritas y Foessa. El estudio alerta de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock” sin precedentes, que provoca procesos de exclusión "intensa y multidimensional" que impide a la juventud realizar proyectos de vida para avanzar hacia la madurez. Además, 1,4 millones de ellos está en un contexto de precariedad severa.

Patricia tiene 19 años y es de El Palmar, en Murcia. Atiende a RTVE.es al salir del trabajo. “Estoy reventada, pero estoy contenta: llevo desde el lunes trabajando en la cocina de un restaurante”, dice al otro lado del teléfono. Aún no puede hacer frente al gasto del autobús todos los días para ir a su nuevo empleo: "Es muy caro. A veces espero un buen rato a mi madre para que me recoja". Ella vive con su madre y dos hermanos de diez años en casa de su abuelo.

“Dejé de estudiar porque no podía permitírmelo. Tenía que ayudar en casa. Mi madre es limpiadora y gana 400 euros al mes. Desde que se divorció de mi padre ya no nos da para vivir”, añade. Entre las dos salen adelante. Se siente responsable de que sus hermanos puedan estudiar y le gustaría que no les faltase nada. “Hay días que he pasado hambre y no había comida en casa. Por esto tengo que trabajar y quedarme con ellos”, cuenta.

Jóvenes, madres solteras y sustentadoras del hogar

Támara y Verónica, de 33 y 31 años respectivamente, son jóvenes españolas que tienen hijos a su cargo. Trabajan, pero lo que ganan no les permite vivir sin ayuda. A lo largo de 700 páginas, el informe Foessa confirma que la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021.

"Me levanto cada mañana frustrada al ver que no tengo suficiente para vivir", asegura Verónica. Ella es de Cartagena, tiene 31 años y trabaja en un almacén de verduras. Es madre de dos niñas y está en pleno proceso de divorcio tras varias denuncias por malos tratos. "Estoy sola con mis dos hijas pequeñas. Trabajo muchas horas, pero cuando enferman las tengo que cuidar y no puedo ir. Los días que no voy no cobro y no tengo a nadie que me pueda ayudar", asegura.

Verónica aún no ha podido acceder a una vivienda y lamenta que lleva "un año escuchando" que no cumple con los requisitos. Vive en la buhardilla de la casa de una amiga, a quien paga un alquiler de 150 euros. “Todos los meses necesito ayuda para comer o cubrir algún gasto de farmacia”, confiesa.

“Yo nunca había pedido ayuda. No me imaginaba llamando a una ONG, está vez no tenía más opciones. Me quedé en la calle tras separarme de mi pareja, mis padres tienen muchas dificultades económicas y no me pueden socorrer”, asegura por su parte Támara. Tiene un niño de seis años. Al separarse compartió piso con una amiga, pero enero tenían que dejarlo. “Cómo última opción fui a pedir apoyo a Caritas al fin de poder acceder a una vivienda”, asegura. Sola no podía hacer frente a los dos meses de fianza y el pago del primer mes que exigen.

06.43 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - "La discriminación a las madres solteras sigue existiendo" - Escuchar ahora

La pandemia también ha aumentado la brecha de género. Los datos del estudio reflejan que esta crisis, en 2020, tuvo más impacto en los sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración social.

Tamara trabaja en una residencia de personas mayores, pero lleva tres meses de baja por problemas de salud al complicarse una operación. Ahora cobra menos. “Sin estar de baja cobro 900, el piso son 500 y ahora estando de baja ingreso casi 300 euros menos”, hace el cálculo. Con eso tiene que pagar los gastos de luz y agua, el comedor y todo lo que necesita para el cole de su hijo, que es quien más le preocupa. Está deseando que le den el alta para contar con un poco más de dinero y poder vivir el mes a mes.

“A nivel económico separarme ha sido una ruina, pero me estoy dando cuenta que yo sola puedo y que no necesito a nadie", afirma esta madre, que confiesa que ha "necesitado" que le "eche un cable Cáritas y poder alquilar una casa”. “Si veo que no me ahogo el mes que viene no pediré ayuda. Sé que hay gente que esta mucho peor”, concluye.