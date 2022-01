"Rusia debe reducir la tensión, poner fin a sus campañas de agresión y desinformación, y seguir el camino de la diplomacia. Como el Reino Unido y nuestros socios han dicho repetidamente, cualquier incursión militar rusa en Ucrania sería un error estratégico masivo con costes severos", ha agregado Truss.

El Gobierno británico reitera que apoya "inequívocamente" la soberanía e integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, incluida Crimea.

Horas más tarde, Moscú ha acusado a Londres de desinformar y difundir "tonterías".

“❗ Disinformation circulated by @FCDOGovUK is yet another indication that it is the @NATO Members led by the Anglo-Saxon nations who are escalating tensions around #Ukraine.



☝️ We urge the Foreign Office to stop spreading nonsense.



�� https://t.co/KShxdSpIB4 pic.twitter.com/5c30waMx6r“