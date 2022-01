El escritor chileno-argentino Cristian Alarcón ha ganado el Premio Alfaguara de novela 2022, dotado con 154.000 euros y una escultura de Martín Chirino, por su novela El tercer paraíso, en la que mezcla el amor por la naturaleza con la historia y el relato familiar.

El jurado, presidido por Fernando Aramburu, ha escogido la novela entre los 899 manuscritos presentados. En su fallo, ha destacado "el vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual". Ambientada en parajes de Chile y Argentina, el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal.

"Es una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas", ha dicho Aramburu, quien ha explicado que El tercer paraíso refleja también hechos históricos reconocibles: desde el terremoto de 1960 hasta la llegada de Allende al poder o el golpe de Estado y la posterior represión.

En una intervención desde Argentina, Alarcón ha dado las gracias al jurado y ha explicado que se trata de una novela familiar latinoamericana en la que honra a sus maestros y en la que habla sobre la profunda relación que el ser humano necesita con la naturaleza, lo que supone "una aventura de aprendizaje" y un ejercicio de prospección interna.

Escrita durante la pandemia, se trata de la primera obra de ficción del autor, que ha asegurado que su libro surgió de la soledad y de la necesidad de mirar "adentro en vez de afuera" por el confinamiento.

Del periodismo de investigación a las novelas

Cristian Alarcón se dedicó desde comienzos de los noventa al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas. Entre sus libros están Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa y Un mar de castillos peronistas (2013).

En 2012 fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Desde entonces ha liderado un proceso de mutación permanente de la crónica latinoamericana y ha experimentado con los límites de la narrativa de no ficción en el Laboratorio de Periodismo Performático de Revista Anfibia.

Es además profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y dirige la Maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín.

Ha sido galardonado con el Samuel Chavkin Prize, el Premio Konex-Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonios (2014) y el Premio Perfil a la libertad de expresión (2019). Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y polaco.