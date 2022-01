09:38

La secretaria de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Carmen Cabezas, entrevistada en Cafè d'idees de Radio 4, ha afirmado, cuando solo faltan unas horas para que decaiga el toque de queda en esta comunidad autónoma, que existe la voluntad de mantener el mínimo las restricciones que no sean absolutamente necesarias, pero que en la situación actual "no es el momento de abrir el ocio nocturno", aunque esta decisión no es sólo de Salud si no de todo Procicat y se abordará en la próxima reunión.