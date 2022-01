A pesar de la inactividad actual del volcán de Cumbre Vieja, los trabajadores de Involcan, el Instituto Vulcanológico de Canarias, continúan con su trabajo, como la preparación de muestras de lava.

“Continúa la preparación de muestras de lava. La fase 1 consiste en fijarlas en resina para que puedan cortarse y pulirse para su análisis / Preparation of lava samples continues. Stage 1 consists of fixing the samples in resin so that they can be cut and polished for analysis pic.twitter.com/IXyFSvMa0p“