Gorbachov, el hombre que reformó su país y transformó el mundo

(TV) "Cambió su país y el mundo entero para siempre.

Mijaíl Gorbachov pronunció estas célebres palabras.

'Si no soy yo, ¿quién será? Y si no es ahora, ¿cuándo será?'.

Reformó su país y simultáneamente, cambió el mundo.

Haciéndolo un lugar más seguro, más tranquilo y mejor.

Con la glásnost y la perestroika, abrió su Gobierno

y dejó entrar en su país la libertad."

(Aplausos)

(TV) "No sé qué es eso, Sharon, quítamelo de encima.

Me lo ha puesto ella.

Creo que es una frontera, quiero cruzarla, libertad.

Queridos amigos.

Sinceramente,

ha habido pocas personas en mi vida

de las que puedo decir:

'Esta persona ha cambiado la historia para siempre'.

Ahora, felicitemos a una de las personas más importantes

del siglo XX, a mi héroe, mi amigo, Mijaíl Gorbachov."

(Reloj de cuco)

(Sirenas)

¿Sabes que casi me muero?

-No. -¿No?

-No.

-¿En serio?

Chicos.

Mi salud

se ha deteriorado mucho.

El tiempo.

Lo peor

son

los cambios de tiempo.

Y especialmente,

cuando hay tormentas solares.

Las tormentas geomagnéticas son un horror.

Podéis referiros a esta entrevista como una charla con un bicho raro.

-¿Se siente usted un hombre libre? -Sí.

-¿Cómo se expresa?

-Yo hablo, doy mi opinión.

Escribo mucho.

Y escribo sobre las cosas con franqueza.

Tal como las veo.

-¿Y quién escucha su opinión en Rusia?

¿Quién tiene la posibilidad de escucharle aquí?

-Los que quieren,

me escuchan.

Pero hay periódicos

que se negaron

a publicarme.

Esto ha sucedido recientemente.

Me dicen: "Recuerda

que la época de Gorbachov colapsó".

Respondo: "Y eso, ¿quién lo dice?".

Esta época es solo el comienzo.

Todos los pueblos deben tener

la oportunidad para ser libres.

Para respirar, respirar y la libertad, en el fondo.

-¿Piensa que la libertad es algo natural para el pueblo ruso

o "democracia" significa "violencia"?

-Los dos puntos de vista existen. Es comprensible.

Absolutamente.

Pero siempre hubo alguien

que lideró los cambios.

-Pues sí, pero fueron deportados, o colgados,

o se vieron obligados a irse de Rusia.

Y Rusia, mientras tanto, volvía a la vida sin libertad.

Como su forma natural de existencia.

-Y sin embargo, la respuesta no te la doy yo,

sino nuestros verdaderos demócratas.

Todavía arden nuestros corazones

viviendo de honor y libertad.

Así que consagremos, mi amigo, fuegos de alma a la patria nuestra.

Aquí tienes, guíate por esto.

-En la profundidad de las minas siberianas, conservamos...

-Ya, no, es "conservar".

Tú dices "conservamos",

como si se tratara de ti, pero no se trata de ti.

Es "conservar la paciencia".

No se perderá...

-Vuestro duro esfuerzo.

-Ni la elevada inspiración de los pensamientos.

-Rusia despertará de su letargo

y se escribirán nuestros nombres...

-En los escombros de la autocracia.

-El nombre de Gorbachov estará en esta lista, seguro.

-¿Puedo decir algo

"off the record", solo para los presentes?

-Diga, le escuchamos.

-Lo que nos está proponiendo es onanismo.

-No está mal, tampoco.

-¿En serio? -Sí.

-¿Tú lo practicas? -No, ya hace mucho tiempo que no.

Si lo he entendido bien, usted acaba de comparar

la búsqueda de libertad en Rusia con el onanismo.

Es decir.

Con recibir un placer.

Y en el fondo, estoy de acuerdo con usted,

aunque esto es muy decepcionante.

-Eso es el onanismo.

-¿Dónde está la democracia?

-Pero ¿por qué me lo preguntas a mí?

-Es verdad, usted no es la persona a quien debe hacerse esta pregunta.

-En absoluto.

Sigo considerándome un socialista.

Francamente,

sigo viendo a Lenin como nuestro guía.

El socialismo es un punto de vista firme.

Y creo que cuanta más gente encuentre

nuevos horizontes en la vida,

y se acostumbre a ellos, más necesario será el socialismo.

Así es.

Pero algunos piensan que yo he destruido el socialismo.

¿Sabes?

En secundaria, tuve que escribir una redacción,

mi trabajo de graduación, y lo hice muy bien.

El tema que elegí

no era un tema literario.

Sino un tema libre que llevaba el siguiente título.

"Stalin, nuestra gloria de la guerra.

Stalin, despegue de nuestra juventud".

Ese era mi punto de vista.

Yo era un hombre...

con una buena educación y sentido de la responsabilidad.

Y entonces, tuve que...

Cuando me convertí en Secretario General del partido,

e indagué en estos...

Cuando descubrí estos documentos...

a los que tuve acceso,

es espeluznante.

Todas estas listas de fusilamientos.

De aquellos a los que enviaron 10 años a los campos.

Las listas de 100 o 200 personas.

Estos materiales son tan aterradores...

Hay tantos horrores humanos en estos documentos...

Horrores, tanto en el aspecto humano, como en el del partido.

-Entonces, ¿Stalin no era socialista?

-En mi opinión, era, más bien,

una personalidad autoritaria.

Pero hoy en día, millones de personas

lo consideran como un héroe.

-¿Cuáles de nuestros jefes de Estado eran socialistas?

-Yo.

-¿Quién más?

-Será muy curioso para usted poder decir:

"Cuando le pregunté eso a Gorbachov, me contestó: 'Yo'.

Y cuando le pregunté quién más, me contestó: 'Nadie'".

Increíble.

Sí.

Lo más importante es la vida.

Eso...

es todo, y después, ya veremos cómo la disfrutamos

y cómo la vida nos hace disfrutarla.

El día...

de Rusia

es el 12 de junio.

¿No?

Creo que es el 12.

En la Plaza Roja, estaban montadas las carpas

y las tiendas para la fiesta.

Y esta plaza, dos grupos caminan el uno hacia el otro,

liderados por Putin y por mí.

"Hola".

"Hola".

"Cuánto tiempo sin verle", digo yo.

"Ya lo creo".

"Es verdad", dije.

"Usted siempre me evita".

"Pero ¿qué quiere decir?".

"Lo que oye, me ha citado tres veces

y en ninguna de las tres ocasiones se ha presentado.

Por eso no nos hemos visto".

No llores.

Imagínate por lo que Gorbachov ha tenido que pasar.

Y comenzó con el hecho de que la vida,

por muy complicada que sea, la vida es la vida.

¿No?

Y después, nos marchamos.

Ellos fueron en una dirección, nosotros, al palacio del Kremlin.

Ellos fueron a la plaza a comer brochetas.

Pero nosotros ya habíamos estado allí.

Un incidente que demuestra que ya habíamos tomado caminos diferentes.

Entonces, ¿nos vamos?

¿Vamos? -Vamos, vale.

-Chicos, hasta luego.

-¿Le ayudo?

-Espera, espera, Golovia.

No, no vas a levantarme así, me levanto yo,

mis brazos aún pueden hacerlo.

-Se ha sentado en el fondo de la silla, y es mullida.

-Maldita sea.

-Es porque ha estado sentado mucho tiempo.

-Cada vez hay más trabajo.

Y ya no tengo fuerzas.

¿No puedes girar esto un poco?

Así.

-¿Vamos?

-Vale, mira, ponte de pie enfrente y me sentiré más seguro.

-Vale, eso es, muy bien.

-Sí, sí.

"Los amigos de Gorbachov instalaron este ascensor cuando descubrieron

que tardaba una hora en llegar a su dormitorio,

en el segundo piso.

Cuando Gorbachov dejó de ser el líder

del poderoso imperio soviético,

todas sus propiedades se redujeron a un modesto piso en Moscú."

Vamos a salir a la izquierda. -¿Aquí?

-Por las escaleras. -Vale, sí.

-Tú primero. -Sí, sí.

-Espérame aquí.

En el umbral. -Listo, venga.

Vitaly.

-Sí, Mijaíl Sergeyevich, un momentito, ya voy.

-Bájalo.

-Ponga su mano aquí.

-Bájalo, bájalo.

Ah, Vitaly.

¿Dónde has estado?

-Estoy aquí siempre, 24 horas al día, con usted.

"Cuando Gorbachov abandonó voluntariamente

la presidencia de la URSS,

se abrió la posibilidad

de que las repúblicas de la Unión Soviética

se convirtieran en estados independientes.

Y los líderes del partido de estas repúblicas,

subordinados a Gorbachov,

aprovecharon inmediatamente la situación para convertirse

en los dirigentes de estos nuevos estados.

Algunos siguen gobernando aún hoy.

Y otros han dejado a sus hijos en el poder.

En 1991, durante la caída de la URSS,

los gobernantes de estos estados

regalaron generosamente a Gorbachov esta casa.

Pero solo para uso temporal."

Todo muy bien hecho.

Eres una buena chica y joven, no hay más que verte la cara.

-Gracias por el cumplido, Mijaíl Sergeyevich, es un placer.

-Bueno, pueden venir los invitados, ¿no?

-Sí, tenemos patatas, raviolis rusos,

habrá que hervir la pasta, claro.

Dígame cuándo, acabo de servir el aperitivo.

Ahora pueden sentarse a hablar un rato aquí.

Y dígame cuándo servir los platos calientes.

Ya hay patatas.

Muy bien, ahora le doy.

-Pues mira.

-Natasha, entonces, ¿dónde ponemos esto?

-Las servilletas se las ponen en el regazo.

Y las patatas...

-Cuéntalas, porque habrá más gente.

-¿Más invitados? -Vamos a contar.

-Vale.

-Vaya, ¿ellos trajeron esto?

-Son de su huerto, Mijaíl Sergeyevich.

Las ha recogido esta mañana, sabiendo que iba a venir.

Son sus preferidas.

-Le traeré una cuchara para la gelatina.

Voy a buscarla.

-¿Hay vodka? -¿Vodka? Sí, Mijaíl Sergeyevich.

-¿Hay cerveza también?

-Sí, por supuesto, ¿cómo no va a haber cerveza?

Voy a echar otro vistazo para asegurarme.

-Natasha, ¿ya podemos sentarnos?

-Sí, sí. Eso se lo toma antes.

-¿Eso es para mí? -Sí, y eso otro, para después.

Se lo pongo aquí.

-Bien.

Tarania me está diciendo que te invite a comer.

¿Has comido salchichas?

-Pues ha probado un poco de todo.

-Sí. -Ha comido queso.

De hecho, tampoco nos va tan mal.

Ya es muy viejecito.

Solo le quedan piel y huesos.

Bienvenidos a mi casa.

Esta es mi casa.

Me la ha dado el Estado de por vida.

No está mal.

Nuestra época, decir "de por vida"

era muy significativo.

Sobre todo, teniendo en cuenta que Yeltsin me dio dos o tres días

para marcharme de la oficina.

-Entonces, ¿con qué dinero vive?

-Mi familia y yo...

vivimos

de lo que recibía

cuando viajaba dando conferencias.

Golovia lo sabe bien.

Una vez, cobré 400.000 dólares en un viaje.

Pero eso fue solo una vez. El resto, me han pagado menos.

-¿Ha puesto esta casa a su nombre? -No.

-¿Y sus vecinos? -No sé.

-Nosotros sí lo sabemos.

-Entonces, ¿la han escriturado a su nombre? Vaya gente.

-Claro que sí, eso demuestra cómo es la gente hoy en día

y quién es Gorbachov.

-Pero tengo la conciencia tranquila.

Raísa no podía soportar que se hicieran este tipo de cosas.

Vivíamos con la conciencia tranquila.

-¿Vienen sus nietas a visitarle a Rusia?

-Ya no.

-Bueno, ¿aún tiene sus habitaciones aquí? Todavía las conserva, ¿no?

-Las tienen por allí, se han comprado sus propios apartamentos.

Nosotros teníamos dinero ahorrado.

Y cuando mis nietas se casaron,

les hicimos un buen regalo.

Les dimos medio millón de rublos a cada una.

Y un apartamento.

Para que vivan su vida.

Están todas allí.

Para ellas, es fácil.

Y...

En cuanto a mí, es más complicado.

Cuando Raísa vivía, nos reuníamos todos.

Todavía no lo he superado.

-De hecho, cuando Raísa Maksímovna murió, usted dijo públicamente

un par de veces que la vida ya no tenía sentido.

-Así es. -¿Por qué?

-Porque es así.

-Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida?

-¿Qué? -¿Cuál es el sentido de la vida?

¿Acaso es solo amar a una mujer

y, no sé, tener hijos con ella?

¿Quizás el sentido de la vida es algo más profundo?

-Y...

¿qué hay más profundo

que amar a una mujer y sentirse amado?

Hay tantas chicas tan buenas, hay tantos nombres cariñosos,

pero solo uno me ronda, quitándome la paz y el sueño.

Sabía muchas poesías y ahora, empiezo a olvidarlo todo.

Me encanta la poesía.

"Amor mío, en mi corazón estás,

nuestra separación inesperada predice una reunión cercana".

Yasenin escribió esto. Es maravilloso.

(CANTA)

Tenía...

cinco años.

Estaba fatal.

Casi me muero.

Estábamos en Privólnoye.

Y mi madre me había puesto ya una vela en la cabecera

y lloraba sin parar.

No había nada que hacer.

Era...

el año 1936.

¿Qué se podía hacer en aquel entonces?

Finalmente, apareció una mujer y dijo: "Vamos, id a buscar miel.

Que sea buena y fresca, y traed un frasquito, pero que sea fresca".

Fueron a buscar la miel, la encontraron y me la trajeron.

Lo recuerdo todo muy bien. Pusieron la miel en una pequeña tetera.

Y después, me dejaron solo.

Y...

Entonces, agarré la tetera

y me lo bebí todo de un trago.

Tres días después, ya estaba corriendo.

Y eso que casi me muero.

Sorprendentemente,

cuando cogí yo la tetera,

se cayó la tapa.

Y todavía puedo oír el sonido de esa tapa cayendo, es curioso.

Es increíble cómo funcionan los mecanismos de nuestro cuerpo.

Podría seguir hablando durante horas.

Ya vivíamos en Stávropol.

En una zona alta,

donde también se encontraba el comité regional del partido.

Los vientos soplaban desde la estepa.

Trayendo consigo olores increíbles.

Embriagadores.

Raísa y yo seguíamos una tradición.

Yo la llevaba en el coche, a unos 50 kilómetros del centro.

Donde aparecían infinitos campos de trigo,

que se perdían en el horizonte.

Y ahí, podíamos ver el cortejo de las codornices.

Cuando el trigo está casi maduro,

las codornices parecen enloquecer.

Amar hasta la muerte.

Madre mía.

Eso es algo que merece la pena vivir.

-Esta es la historia de su vida en el paraíso.

-Y ahora, vivo en el infierno.

Ay.

-Mijaíl Sergeyevich, deje eso, déjelo ahí por ahora.

-Bueno, no me lo voy a meter en el bolsillo, ¿vale?

¿Para qué lo necesito aquí? -No, no, Mijaíl Sergeyevich.

Estos dos elementos están conectados, déjelos por ahora.

-Por favor, quítamelo. -¿Cómo?

-Toma este. -Pero ellos tienen más preguntas

que hacerle, Mijaíl Sergeyevich.

-¿Y qué tiene que ver conmigo?

Nosotros nunca nos separamos.

Siempre estuvimos juntos.

Siempre, mano a mano.

Es increíble cómo funcionan las cosas.

Me llamaban "calzonazos".

Yo no lo negaba.

Al contrario, me gustaba.

Eso es bueno, ¿no?

Eso le daba autoestima y la empoderaba.

Cuando Raísa y yo empezamos a vivir juntos,

hice alguna averiguación sobre ella.

Pensábamos que su madre era rusa.

Y su padre, que se llamaba Titarenko,

ucraniano.

Como los míos, porque mi madre era ucraniana y mi padre, ruso.

Su abuelo, el padre de su madre, fue fusilado.

Toda la familia se dispersó por el país.

Así es.

Y...

después, le pregunté:

"¿Sabes lo que me ha llamado la atención?".

Ella dijo: "¿Qué?".

"Que no eres rusa, eres ucraniana".

"Bueno, ¿qué más da?".

"Nada, no importa.

Pero ahora, entiendo por qué a veces eres tan pesada". (RÍE)

A propósito.

Mi abuelo por parte de mi madre también fue juzgado.

Y condenado a muerte por fusilamiento.

Se había encargado de la creación y la gestión de un koljós,

de una de esas granjas colectivas soviéticas.

El fiscal regional adjunto le llamó a su oficina.

"¿Qué pasa?".

El fiscal le dijo: "No vamos a fusilarle, porque no está claro.

Al parecer...

no ha cometido ningún delito".

Entonces, lo liberaron.

Durante los 14 meses que estuvo en prisión,

sufrió todo tipo de torturas.

Le rompieron las manos pillándoselas con puertas,

le hicieron cosas horribles.

En mi opinión, todo eso fue...

por su compromiso con el trotskismo, creo.

¿Para qué mierda necesitaba ese trotskismo?

Recuerdo cuando volvió.

Estábamos la familia y los amigos cercanos, nadie más.

Me subí a la estufa.

Para escucharle bien.

Y nos dijo: "Acabo de contaros todo para que lo sepáis.

Pero no se lo digáis a nadie.

Yo tampoco lo contaré".

Siempre decía: "Stalin no tiene la culpa".

Me uní al partido en secundaria.

Mi familia estaba muy contenta.

Decidí pedirles consejo.

Y ellos se alegraron mucho.

De que me hiciera comunista.

Y de que decidiera continuar con mis estudios.

Envié la solicitud para matricularme en la universidad.

Y pasaron dos semanas sin respuesta.

Pero yo estaba tranquilo.

Porque había enviado la solicitud por correo certificado.

Al final, llegó la respuesta.

Me habían admitido.

En la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú.

Y tenía derecho...

a una habitación

en la residencia universitaria.

Y cuando me marché,

estaba tan feliz de ir a Moscú, a Moscú.

Y de repente,

levanté la cabeza y miré alrededor para decir adiós.

Entonces, vi a mi abuelo.

Pantelei.

El que había sido condenado a ser fusilado.

Estaba en la ventana de nuestra cabaña.

Llorando.

Esa imagen se me quedó grabada de por vida, no puedo olvidarla.

(Sirenas)

"Después de este rodaje,

Mijaíl Gorbachov fue trasladado a un hospital

para estar bajo supervisión médica 24 horas al día."

Entonces, ¿llevo coles y manzanas?

-Sí, sí, vamos.

Llévalas.

-Mijaíl Sergeyevich, ¿le ayudo a quitarse la chaqueta?

-Vaya.

-¿Cómo se llama? -Fabio.

-¿Cómo? -Fabio.

-Es italiano. -¿Cómo se traduce?

-Es un nombre italiano encantador.

-Favka.

-Y el nombre completo es Fabioso.

Un poco de pan.

-Tanya, no olvides la gelatina.

-Mijaíl Sergeyevich, pruebe la ensalada.

La ha preparado su ayudante.

-Mijaíl Sergeyevich, la he preparado con mis propias manos.

-Debe estar deliciosa. -Sí, la he hecho yo solito.

-Pues ahora, yo ya no puedo.

-¿Por qué, por qué?

-Porque no tengo apetito.

Lo siento.

-¿No tiene hambre? Vaya. Eso no está bien.

-Esto, esto y esto.

Lo tenemos todo.

-¿Hay cerveza? Sírvemela,

¿cuánto cuesta, cinco rublos? Tírala al suelo.

-Ay.

-Mijaíl Sergeyevich, estoy muy contenta.

-Debe ser la primera vez que nos reunimos todos.

¿Habéis venido aquí antes?

-No, también es la primera vez.

-Imaginad, así es nuestro Año Nuevo.

-Qué bien, ¿cuánto tiempo lleváis viviendo aquí?

-35 años. -Vaya.

-Aquí mismo.

-Pues brindo por eso.

-Sí.

Sí. -Llevo...

20 años sin mi esposa.

Y me doy cuenta

de que no es bueno.

Que Tanya haga un brindis.

Al final, estamos en su casa, vamos, hazlo.

-Mijaíl Sergeyevich, la verdad es que yo no sé

cómo vivir sin hombres.

Mi marido es como una roca a la cual puedo agarrarme.

-Es la mejor para brindar.

-El bastión de todo.

Con él, me siento segura. Salud.

-Por vuestra unión. -Sí, sí.

-Por la paz y la amistad. -Sí.

Me alegro mucho de veros a todos aquí.

-Chicos.

-No importa lo que digas, no importa lo que hagas,

los años siempre pasan factura.

Y el tiempo vuela.

-Mijaíl Sergeyevich, acabo de ver algo allí.

-Y pasan nuestros años. -No, no, esto de aquí.

-Su pastilla.

-Para que no se nos olvide después.

-Aquí hay un puñado.

-¿Quiere agua, quiere?

Voy a buscar agua.

-No, no, siéntate.

-Aquí está el agua, Mijaíl Sergeyevich.

-Mijaíl Sergeyevich,

¿qué Año Nuevo recuerda

especialmente bien?

Desde su infancia.

-Hay tantos.

Ven amigo, buen chico.

Buen chico.

Eres un buen perro.

Un milagro. Perrito bonito.

-Cuidado.

-¿Quieres?

-Con gusto.

-Se suele decir algo cuando comienza el año nuevo.

Deseos para el nuevo año, lo que se espera y lo que no.

-Nos hemos quedado callados.

Callados, porque nos estamos preguntando

qué nos traerá este año.

Qué deseamos.

Qué esperamos de este año.

De hecho, que llegue lo mejor.

Y el tiempo...

pasa como corre el agua.

Me desvelo mucho por la noche.

Y pienso.

Pienso mucho.

-¿En qué piensa, si se puede saber?

-Vamos, arriba.

¿Por qué se meten conmigo?

¿Les ladramos? ¿O no?

Les vamos a necesitar después.

Vaya, ¿quién es el perrito más bonito?

(Móvil)

-¿Quiere contestar?

-Hola.

No. No es Golovia.

Soy yo.

(RÍEN)

Sí, sucede, a veces.

Es Año Nuevo, es una pena

que no estéis con nuestro pequeño grupo de amigos.

(TV) "Estimados ciudadanos rusos, pronto llegará el año nuevo.

Vivimos en una época tumultuosa y dinámica."

Pues feliz Año Nuevo. Te mando un fuerte abrazo, de corazón.

Bueno, mientras esté en el hospital,

no puedo decir que me siento mejor, eso, no.

Pero hay una cierta mejoría.

Pienso mucho en ti.

Pienso qué podemos hacer cuando recuperemos el poder.

(RÍEN)

(RÍE)

Vale. No voy a robártelo.

Adiós.

(TV) "La generación de héroes que nunca se rindieron.

Nos esforzamos por hacer algo importante y útil por los demás.

Por ayudar a quienes necesitan nuestro apoyo.

Y hacerles felices con nuestros regalos y nuestra atención.

Nuestros sentimientos sinceros, nuestros pensamientos puros

y nuestra generosidad altruista son, en realidad,

la auténtica magia de Año Nuevo.

Esta fiesta saca lo mejor de nosotros.

Desde la infancia,

tenemos experiencias maravillosas escondidas dentro de nosotros.

Y las vivimos de nuevo cada Año Nuevo.

Cuando abrazamos a nuestros padres y a nuestros seres queridos.

Cuando preparamos sorpresas para nuestros hijos y nietos.

Cuando decoramos el árbol de Navidad con ellos

y cuando colgamos figuritas de cartón,

globos y guirnaldas de cristal.

Estos adornos familiares, a veces, antiguos, pero muy queridos,

transmite nuestro amor a las nuevas generaciones.

Por supuesto, cada familia tiene sus propias tradiciones

de Año Nuevo, pero a todos nos unen

los sentimientos de bondad y cuidado.

Que siempre haya armonía en vuestras casas.

Felices fiestas.

Feliz año nuevo 2020."

(Campanas)

Calculado con precisión.

(Campanas)

Feliz Año Nuevo.

-Salud.

(Himno de Rusia)

Nuestra patria libre.

Pero ¿quién nos trajo la libertad?

Aquí está mi tumba, reservada.

Para mí.

"Hay una montaña alta.

Y debajo, hay una arboleda.

Una arboleda tan verde y densa, como si fuera un paraíso.

Bajo la arboleda, serpentea un río, brillante como el cristal.

Y corre, pasando por un valle verde, corre lejos,

sin saber a dónde.

Junto a la orilla, hay barcos amarrados y escondidos.

Y tres sauces que se inclinan, como si estuvieran tristes.

Tristes, por si del hermoso verano, un viento frío se apodera.

Y que luego, pierdan sus hojas y el agua se las lleva.

A ti, mi río querido, la primavera aún volverá".

(CANTA)

