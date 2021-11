RTVE.es estrena el tráiler de 'Espíritu sagrado'

El 26 de noviembre se estrena Espíritu Sagrado, la película Chema García participada por RTVE que ha pasado por los festivales de Locarno y Sevilla, y que es una de las cintas españolas más originales del año.

Espíritu Sagrado cuenta la historia de José Manuel y el resto de miembros de la asociación ufológica Ovni-Levante,, que intercambian información sobre mensajes extraterrestres y abducciones. Julio, su líder, muere inesperadamente, dejando a José Manuel (Nacho Fernández) como el único conocedor del secreto cósmico que puede alterar el porvenir humano. Mientras tanto en España se busca a una niña que desapareció hace semanas..

Rodada principalmente en Carrús (Elche), el barrio del director, la película ha querido filmar a sus habitantes desde dentro, rostros reales y que no han sido modelados por el oficio de actor. Con esto Chema García Ibarra ha querido lograr la máxima naturalidad posible. Acentos reales, expresiones verdaderas y miradas limpias. El reparto está encabezado por Nacho Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde y Rocío Ibáñez.

Chema García Ibarra (Elche, 1980) es un director, guionista y productor de cine que ha triunfado con sus cortometrajes en los mejores festivales de todo el mundo, como Cannes o Sundance. El más conocido es El ataque de los robots de Nebulosa-5 (2009), que también consiguió la preselección al Óscar y el Goya, y ganó el Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo.

Fotograma de 'Espíritu Sagrado'

En una entrevista con RTVE.es, el director explica así su película: “Yo lo definiría como 'ilicitanismo fantástico', ciencia ficción doméstica, documental de ultra ficción… Me gusta esa mezcla y rodar con actores no profesionales, sobre todo gente de Elche, que es donde yo vivo. Es un universo de muchísima ficción y todo es muy enrevesado, pero, a la vez, parece un documental, porque los espacios son reales. Me gusta mucho esa mezcla entre realidad y ficción donde la gente usa sus propias palabras, pero para decir lo que yo he escrito que ya no usa mis palabras, sino las ideas que yo he escrito. Ese es el punto que quiero conseguir, entre fantástico y lo doméstico”.