Scarlett Johansson y Disney han anunciado este jueves que han llegado a un acuerdo para resolver la denuncia que la actriz interpuso contra el gigante de Mickey Mouse por los beneficios de Viuda negra (Black Widow (2021)).

Johansson ha dicho estar "feliz" por haber solucionado sus "diferencias con Disney" y se ha mostrado dispuesta a trabajar de nuevo con este estudio en el futuro.

"Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y he disfrutado a lo grande de mi relación creativa con su equipo", ha apuntado la actriz, según ha recogido la revista The Hollywood Reporter.

El presidente de Disney Studios, Alan Bergman, también se ha mostrado satisfecho por el final de esta polémica y muy mediática denuncia, y ha ensalzado "la contribución" de Johansson al éxito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

“The settlement brings to a close a back-and-forth PR battle that pitted the Scarlett Johansson vs. Disney for the past two months and was poised to have dramatic implications for Hollywood’s major studios https://t.co/xhv0JlN6vK“