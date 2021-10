El programa europeo Copernicus ha detectado 656 inmuebles destruidos por la lava del volcán en la isla de La Palma.

“#EMSR546 #ErupciónLaPalmaAs the lava flow was reaching the sea, our #RapidMappingTeam released its 10th updated product for #LaPalma🇪🇿 eruption🌋 using the latest radar images available656 destroyed 🏠 have been detected‿ᅬAn optical image acquisition is planned at 11:34 UTC pic.twitter.com/nF7VCO54z9“