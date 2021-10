Invisibilizadas en la educación: ¿por qué no están las mujeres en los libros de texto?

Las mujeres han participado en la creación del conocimiento, de la cultura, desde el principio de la humanidad, pero sin embargo han sido invisibilizadas, excluidas, censuradas. Sus nombres, sus obras, sus logros no están en los programas educativos, no forman parte de los contenidos curriculares que estudia el alumnado en la escuela.¿Cómo puede ser que no se estudie y por lo tanto no se conozca la contribución de las mujeres al saber?

Ana López Navajas, investigadora del proyecto europeo Women’s Legac y asegura que si las mujeres apenas son un 10% de los referentes de los libros de texto es por un mecanismo estructural de deslegitimación, por una visión androcéntrica que lastra la cultura y la educación: "Todos tenemos la sensación de que ha habido pocas mujeres en general en la historia. Es cierto que ellas han tenido más difícil el acceso a la cultura, incluso que sus expresiones han sido de menor formato que el de los hombres, pero estar han estado desde el principio de la humanidad. Y no han sido excepciones. Su presencia en todos los ámbitos del saber no ha sido anecdótica".

Almudena García, miembro de la Plataforma La Roldana RTVE.es

“¿Cómo hemos podido imaginar el arte o la ciencia sin ellas?“

La investigadora cita como un hito el caso de María de Alejandría, que vivió en el siglo II y es uno de los grandes científicos de la antigüedad. Inventó el baño María, el negro María, el kerotakis, un instrumento hermético que evolucionado se usa ahora para hallar el grafeno. Fue una de las primeras mentes en investigar la destilación química, introdujo el vidrio en el laboratorio, se la considerada la fundadora de la alquimia y sin embargo para muchos es una gran desconocida.

Pero la lista de mujeres que deberían estar por derecho en los libros de texto es inmensa y transita por todos los campos de la cultura, desde la filosofía, al arte o a la ciencia sin olvidar la música. Nombres como Aspasia de Mileto, Hildegarda von Bingen, las iluminadoras medievales, Sofonisba Anguissola, Rosalind Franklin, Lisa Meitner, Fanny Mendelsshon. No son una, ni dos, las grandes mentes femeninas, son muchas y su aportación debería estar a la misma altura que la de ellos. "¿Cómo hemos podido imaginar el arte o la ciencia sin ellas?2, se pregunta escandalizada Ana López Navajas.

El legado de las mujeres Para corregir esa visión androcéntrica del saber, el proyecto Women's legacy del programa Erasmus + está creando materiales didácticos en formato digital, accesibles y gratuitos con los que poder trabajar en las aulas. "La clave es la educación", dice Ana López Navajas, coordinadora del proyecto: "El ámbito de intervención tiene que ser el aula y las etapas, las que son obligatorias para todo el alumnado, es decir primaria y secundaria". "La idea es trabajar siempre en base a lo que las mujeres han creado, han hecho y han pensado. Y lo vamos a hacer trenzando todo ese conocimiento dentro de los contenidos normativos de cada materia, de tal manera que no hablemos de mujeres en clase, sino que hablemos de la materia con las mujeres ahí metidas. Si toca hablar de radiactividad hablaremos de Madame Curie. Si lo que se aborda es el cambio climático, hablaremos de Eunice Footh, la primera persona que teorizó sobre cambio climático, antes que Tyndall, o de Rachel Carson, que escribió “Primavera silenciosa” ya en el s. XX", explica esta experta en coeducación. . “Este modelo es transferible a cualquier sistema educativo del mundo“ Liderado por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, en el proyecto participan también Italia, Lituania y Escocia. Más de 150 personas repartidas en 16 equipos diferentes están preparando un banco de recursos y tres catálogos de obras musicales, literarias y artísticas que estarán a disposición de todos los centros educativos de España y de Europa. "Este modelo es transferible a cualquier sistema educativo da igual que sea de Sudan que de Francia", asegura la investigadora López Navajas. "No se trata solo de restituir el legado cultural e histórico de las mujeres, sino de erradicar las desigualdades de género desde la base. No es cuestión de incluir la perspectiva de genero sino de corregir ese despropósito, de darnos cuenta de que la humanidad somos hombres y mujeres desde el principio de los tiempos. Cualquier profesor o profesora que utilice este modelo que estamos gestando dejará un reguero cultural distinto. El alumnado tendrá otros referentes y cuando los olviden lo que les quedará será la impresión de un mundo hecho por hombres y mujeres", afirma con rotundidad Ana Lopez Navajas.

#NomoreMatildas “Sería muy importante que niños y niñas conocieran que igual que está Albert Einstein está Madame Curie, que no es que ella fuera muy trabajadora, no, es que ella era tan genio como él“, nos dice Pilar López Sancho, doctora en ciencias físicas, profesora de Investigación del CSIC y cofundadora de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas). Para tratar de recuperar el protagonismo de las científicas que nunca debieron ser invisibles, AMIT puso en marcha la campaña #NoMoreMatildas, que plantea qué hubiese pasado si Einstein, Schrödinger, Fleming o cualquiera de los grandes científicos hubiese sido mujer. "Lo hubieran tenido más difícil y tal vez no les hubiésemos conocido", dice Pilar López Sancho, que nos recuerda el caso de Lise Meitner, descubridora de la fisión nuclerar que en 1944 no consiguió el Premio Nobel, a pesar de fue ella a la que se le ocurrió bombardear uranio con neutrones. El galardón se lo dieron a su compañero de laboratorio Otto Hahn. “Faltan referentes que fomenten la vocación científica ente niñas y adolescentes.“ La campaña destaca a dieciocho científicas de varias disciplinas y distintas épocas que pueden servir de referentes para que las jóvenes consideren la ciencia como una opción de futuro. La baja presencia de mujeres en las aulas de las carreras STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) se debe en parte a la falta de referentes. El llamado "Efecto Matilda", toma su nombre de Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciar esa forma sistematica e injusta de ignorar los hallazagos de brillantes científicas a lo largo de la historia. "Luchar contra el efecto Matilda es una forma de desmontar esos estereotipos que hacen que las niñas, desde los seis años, piensen que son menos brillantes que los niños de su edad", nos explíca Pilar López Sancho: "A pesar de lo conseguido, sigue habiendo la misma desigualdad de género en la ciencia que en otros ámbitos de la sociedad". Y nos pone como ejemplo lo que ha pasado recientemente en la Escuela Normal Superior Francesa, de formación de catedráticos que realiza dos exámenes de ingreso, uno oral y otro escrito. En los últimos años el número de mujeres que entraba era de un 40%. Este año de la pandemia, al suprimirse el exámen oral, entró un 80% de mujeres. Datos que demuestran que mujeres con capacidades hay aunque no siempre se las tenga en cuenta. Pilar López Sancho reconoce los esfuerzos hechos por algunas editoriales, por ejemplo Santillana con su colección “Mujeres Protagonistas”, donde se analiza el papel de las mujeres en la economía, la empresa, la música, los Premios Nobel o en la Revolución Digital. "No obstante, lo importante sería entrar en los libros de texto, estar en la base de la educación desde su inicio para intentar que las científicas ocupen en la historia el lugar que les corresponde", añade.