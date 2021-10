Reino Unido

Tras semanas de rumores, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha remodelado su Gobierno este miércoles para formar un "equipo unido", en medio de una crisis de abastecimiento de suministros derivada de los cambios establecidos por el Brexit y las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. El líder del gobierno conservador busca un cambio de aires con el "objetivo de unir y nivelar todo el país".

"El Gabinete que he nombrado hoy trabajará incansablemente para unir y nivelar a todo el país. Construiremos mejor a partir de la pandemia y cumpliremos con sus prioridades", ha indicado Johnson a través de Twitter.

“The Cabinet I have appointed today will work tirelessly to unite and level up the whole country.



We will build back better from the pandemic and deliver on your priorities.



Now let’s get on with the job.“