Silvia de San Pío fue la única víctima española de los atentados del 11-S. Ese día, Silvia, de 27 años y embarazada de siete meses, y su pareja, John Resa, acudieron a al despacho de la empresa en el que trabajaban en la planta 92 de la Torre Norte del World Trade Center.

Su padre, José Luis de San Pío, había trabajado durante años en Nueva York. Aquella mañana, tuvo la esperanza de Silvia hubiera decidido quedarse en casa debido a su estado de gestación. Sin embargo, esta posibilidad fue borrada de su mente momentos después. Para de San Pío, “lógicamente, al llegar este aniversario se revive [lo sucedido], está uno más próximo, pero el dolor no se olvida". "Prácticamente todos los días siempre hay un motivo para recordar a la pobre Silvia y lo llevamos como se puede” admite en el Especial Informativo 20 años del 11-S de RNE .

José Luis de San Pio es de la opinión de que no tiene sentido combatir la violencia con más violencia. Para él no es el camino. “Hay otras formas de acercarse, de ayudarles, de educarles, de acompañarles… De demostrar que el mundo es mayor del pequeño mundo que ellos ven". A esto añade que "ese es el camino real para alcanzar algún éxito”. Después de perder a su hija, de San Pío ha ayudado a otras personas que han vivido experiencias similares como los ataques del 11-M, en los se puso a disposición de heridos y familiares para ofrecerles su experiencia y consuelo.

El Consulado español de Nueva York confirmo que Silvia fue oficialmente la única desaparecida española en los atentados de las Torres Gemelas. Dentro de las Torres trabajaban siete españoles, en los hoteles más próximos se encontraban tres, y en la cola para coger el ascensor que les llevaría a las plantas de arriba había otros 22 españoles.

El perdón, para él, es lo que califica como "una acción como para seres superiores". "Yo me conformo con no odiarlos" dice "con comunicarme, con dialogar, con ayudar en lo que pueda. Pero denominarlo como perdón, me cuesta un poquito". El 11-S y su legado han tenido un impacto que ni el mundo, ni los familiares de Silvia podrán olvidar. Por ello, José Luis pide “que no se olvide" para que no vuelva a ocurrir.