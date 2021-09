El Consejo Interterritorial, integrado por los servicios de salud autonómicos y el Ministerio de Sanidad, ha dado luz verde este miércoles a la aplicación de una tercera dosis de la vacuna del coronavirus a personas con inmunodepresión severa, como trasplantados o enfermos de esclerosis, y también a pacientes oncológicos, aunque no a todos, sino únicamente a personas en tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-CD20.

La medida, aprobada este martes por la Comisión de Salud Pública, se empezará a aplicar de inmediato y ha sido recibida con buenos ojos por las sociedades científicas y por los colectivos de estos pacientes. "La decisión ha sido muy adecuada y además yo creo que es fantástica para nuestros pacientes, porque algunos de ellos reciben tratamientos inmunosupresores, que son medicamentos que deprimen la inmunidad y por ello la eficacia de las vacunas es menor. Revacunarlos para que alcancen un nivel de protección adecuado frente al virus de la COVID-19 es la decisión correcta", ha expresado a RTVE.es Alfredo Rodríguez-Antigüedad, portavoz del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Los enfermos de esclerosis, incluidos en este primer grupo de población que recibirá la dosis adicional de vacuna, han padecido una especial vulnerabilidad durante la pandemia, aunque no todos. Tal y como explica este neurólogo, "realmente, no ha habido un impacto especial en pacientes de esclerosis múltiple con respecto a otras enfermedades, pero es cierto que personas con tratamientos inmunosupresores sí que estaban más desprovistos de protección y por lo tanto con mayor riesgo ante la COVID-19". Además, apunta a que hay que tener en cuenta que hay enfermos de esclerosis múltiple que "hoy están con un medicamento que quizá no baja las defensas, pero que a lo mejor más adelante, debido a la evolución de la enfermedad, hay que ponerles otro que deprime la inmunidad".

Trasplantados, el grupo "más propicio" Menos dudas había aún en el caso de los trasplantados, tanto de órgano sólido como receptores de progenitores hematopoyéticos. Marcos López Hoyos, representante de la Sociedad Española de Trasplante (SET) y presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), explica a RTVE.es que este grupo de población era el más propicio para recibir la tercera dosis de vacuna, ya que en ellos ya se ha comprobado que hay una menor protección inmunitaria, sobre todo en los casos de trasplante pulmonar y renal, y "hay ya evidencias de que, cuando les administras la tercera dosis, se induce la producción de anticuerpos".



Según desgrana este especialista, aproximadamente la mitad de los trasplantados, especialmente renales y pulmonares, no producirían anticuerpos contra la COVID-19, algo que ocurre también con otras vacunas. Pero cuando se les ha administrado la dosis adicional, un tercio de ellos ha generado defensas. "Esto se produce especialmente cuando el momento del trasplante es más reciente, y tienen una mayor carga de inmunosupresión para evitar el rechazo", apunta, y recalca que "incluso el dar la tercera dosis no garantiza que el 100% de generen anticuerpos, ya que hay gente que tiene una inmunosupresión tan alta que no los van a producir".



Sobre si el resto de la población, más allá de personas con inmunodepresión severa, recibirá la tercera dosis de vacuna COVID, López-Hoyos asegura que, de momento, "no hay datos para hablar de vacunación generalizada", aunque apunta a quiénes podrían ser las siguientes personas en recibir el pinchazo adicional: "Para el resto de pacientes del grupo 7 de la estrategia de vacunación -con condiciones de muy alto riesgo-, habrá que ir valorando y actualizando esta lista con el tiempo, que incluye a otras enfermedades que tienen inmunosupresión farmacológica". La incógnita de la tercera dosis de la vacuna: ¿será necesaria para todos o solo para los más vulnerables?



En este sentido, la Ponencia de Vacunas y el Grupo de Trabajo Técnico de vacunación COVID-19 (GTT), dentro de la Comisión de Salud Pública, han recomendado continuar la revisión de la evidencia sobre los beneficios que una dosis adicional puede aportar en otras situaciones de inmunodepresión, como la de pacientes oncohematológicos en tratamiento quimio-radioterápico y en aquellos con patologías de base que requieran de este tratamiento. Además, también se debatirá durante las próximas semanas la vacunación adicional de ancianos en residencias de mayores, que ha quedado pendiente de estudio.