La campaña de vacunación contra la COVID-19 en España está siendo un éxito. Después de alcanzar el 70% de población con la pauta completa, el nuevo horizonte en el punto de mira es aumentar esta cobertura hasta el 80% e incluso el 90%, pero se trata de un objetivo muy difícil de lograr, incluso si finalmente se autoriza la administración de estas vacunas para menores de 12 años.





El mes de agosto ha supuesto un descenso importante en los pinchazos, aunque los especialistas prevén que se recuperarán los niveles previos al verano, lo que no impide que inevitablemente el ritmo de vacunación se vaya reduciendo con el paso de las semanas. Así lo ha asegurado en RNE Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología: "El ritmo se tiene que reducir porque hay menos espectro al que vacunar".

02.04 min 14 horas - Los que quedan por vacunar: negacionistas y perezosos - Escuchar

A estas alturas de la campaña de vacunación, las personas adultas que quedan sin inmunizar en España podrían englobarse dentro de unos perfiles muy definidos. El primero es el de los negacionistas, que está muy relacionado con el fenómeno antivacunas. Se trata de un grupo cuyas convicciones tienen una base más emocional que racional, por lo que resulta difícil que cambien de postura, aunque los especialistas indican que los mayores esfuerzos hacia ellos se tienen que centrar en desmentir bulos y miedos infundados. "Trasladarles el discurso científico, el único válido, que ha posibilitado que la sociedad avance y que mejore el nivel de salud de la ciudadanía", asegura García Rojas, quien cree que "terminarán entendiéndolo".

Afortunadamente, a pesar de su fuerte presencia en redes sociales, en la vida real la influencia de estos grupos es "marginal", tal y como define Jaime Jesús Pérez, también de la Asociación Española de Vacunología. Según explica este experto, mientras que en otros países, como Francia o Alemania, están más extendidos, en España "no hay movimientos antivacunas", y opina que entre aquellos que todavía no se han vacunado la razón no es que estén en contra de la inyección, sino más bien "que no tienen prisa".





Este sería el segundo de los perfiles: el de los perezosos o aquellas personas que no han encontrado la motivación suficiente para vacunarse, que se corresponde mayoritariamente con los grupos de menor edad. Cuanto más joven, menor percepción de riesgo, y mayor desgana a la hora de vacunarse. No es casual que comunidades autónomas como Asturias, Galicia o Extremadura, con poblaciones más envejecidas, tengan también la tasa más alta de personas vacunadas.