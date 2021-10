Llegando al final del segundo agosto pandémico, España roza el 70 % de la población vacunada contra el coronavirus. Y el camino sigue. Hoy, sabemos que será necesario seguir pinchando dosis para alcanzar la inmunidad de grupo, pero un 11 % de la ciudadanía ni siquiera está en juego. Algo más de cinco millones de niños y niñas de cero a once años representan ese pellizco para los que todavía no hay un antídoto contra la COVID-19.

Los ensayos clínicos de algunas vacunas ya se están desarrollando —también en nuestro país — y sus resultados son halagüeños. A la espera de confirmar su eficacia y seguridad, las sociedades científicas españolas coinciden en la conveniencia de vacunar también a los más pequeños para dejar atrás la crisis sanitaria: “Es el siguiente paso”.

Son los menos vulnerables en esta ocasión

“Entiendo que hayan sido los últimos”, razona Eva Martínez Cáceres, inmunóloga y vicepresidenta de la Asociación Española de Inmunología. Después de más de un año de pandemia, se sabe que los niños “padecen menos la enfermedad, contagian menos y no se ha demostrado que sean reservorio” del virus. No obstante, siguen apareciendo nuevas variantes y seguimos registrando contagios. “Se tendrán que vacunar”, afirma en una entrevista telefónica con RTVE.es

Y es que, aunque por lo general los niños transmiten menos el virus y sufren la COVID-19 de forma más leve, esto no es siempre así, recuerda Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, con los datos del último informe del Instituto de Salud Carlos III en la mano. Desde junio de 2020, se han registrado 328.052 casos en menores de diez años, de ellos 2.494 han sido hospitalizados, 110 han acabado en unidades de críticos y diez han fallecido.

Ahora, “el riesgo es que el virus va a afectar donde pueda y será fundamentalmente en no vacunados, aunque también en algunos vacunados”. No obstante, Álvarez recuerda que las escuelas han sido “protectoras” durante el primer curso en pandemia, por lo que no hay que temer la vuelta al cole.