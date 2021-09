Ni la apertura del Año Judicial, ni los más de 1.000 días que lleva bloqueado el órgano de poder de los jueces ni la llamada de su presidente, Carlos Lesmes, a acatar la Constitución parecen estar surtiendo efecto de cara a un posible acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación del CGPJ. Socialistas y ‘populares’ se reprochan mutuamente el bloqueo por la “insumisión constitucional” y la falta de “fiabilidad”, pese a que Lesmes también llamó a sacar al Consejo de la “lucha partidista”.

El principal escollo sigue siendo la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo que exige el PP para avanzar hacia un acuerdo. El Gobierno se ha abierto a estudiarla una vez se renueve el órgano de gobierno de los jueces, pero el PP solo acepta que la reforma se haga de forma previa a la renovación (pese a que llegó a decir que ambas cosas se podían acometer a la vez). Los 'populares', además, insisten en el veto a dos nombres que propuso el Ejecutivo, el de los magistrados Ricardo de Prada y Vicky Rosell.

Muy crítico ha sido este miércoles con el PP el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha calificado la situación de “insostenible”. “Nadie se podría imaginar un Ejecutivo 1.000 días en funciones, pues lo mismo ocurre con el Consejo General del Poder Judicial".

Sánchez reprocha al PP su "insumisión constitucional"

Dicho esto, ha exigido al PP que “cumpla con su responsabilidad institucional” porque “la insumisión constitucional en la que está instalado representa todo menos un mínimo grado de sentido de Estado”. “La Constitución y las leyes” son para el PP, ha apostillado, “eso que tenemos que cumplir todos los demás salvo cuando ellos están en la oposición”. "Las cosas en democracia no funcionan así. Las reglas son para cuando se gana y se pierde", ha reprendido.

Los ‘populares’, ha proseguido, “quieren Constitución cuando pueden imponer su mayoría al poder de los jueces, pero dicen que no cumplen la ley y la Constitución cuando no tienen esa mayoría”. “¿Alguien puede imaginarse qué ocurriría si no cumpliéramos la ley porque no nos gusta, simple y llanamente?”, se ha preguntado.

00.57 min Sánchez sobre el CGPJ: "Exijo al PP que cumpla su responsabilidad constitucional"

Ante esta situación de enrocamiento en el que no se perciben avances las posturas de PSOE y PP, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aseverado en el Canal 24H que “lo importante es explicar las razones” de la postura socialista. En este sentido, ha recordado que el sistema vigente de elección de los jueces está “avalado” por el Tribunal Constitucional y ha dicho no entender “que haya quien diga que para cumplir la ley hay primero que cambiarla”.