ABBA lanza un nuevo álbum después de 40 años

El icónico grupo de pop sueco ABBA se ha reunido para lanzar un nuevo álbum tras cuatro décadas y hará un concierto digital con espectáculo holográfico en Londres el próximo año, según han confirmado en un comunicado.

El cuarteto formado por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Anderson, que se separó en 1982, ha puesto fin a cuatro décadas de letargo musical al presentar este jueves dos nuevos singles del disco: I still have faith in you y Don't shut me down.

ABBA, uno de los grupos más vendidos de la historia con más de 385 millones de discos vendidos, lanzará el álbum titulado Voyage el 5 de noviembre compuesto por 10 nuevas canciones.