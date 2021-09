Un cómic recrea los atentados del 11-S y analiza cómo cambiaron el mundo

¿Dónde estabais el 11 de septiembre de 2001, cuando el mundo entero vio en directo la caída de las Torres Gemelas de Nueva York? Seguro que lo recordáis.

Esa es la primera pregunta que nos plantea el cómic 11 de septiembre de 2001. El día que cambió el mundo (Norma editorial), del periodista Baptiste Bouthier y la ilustradora Héloïse Chochois. Una apasionante reconstrucción de los atentados de ese día, que se cobraron la vida de casi 3.000 personas, pero también un interesante análisis periodístico de cómo ese suceso ha cambiado el mundo en estos últimos 20 años.

Y es que esos atentados trajeron el terrorismo global, la invasión de Irak, las violaciones de derechos humanos de Guantánamo, la vigilancia masiva, la guerra de Afganistán, el Estado Islámico… y, en general, una sensación de inseguridad a nivel mundial, que todavía dura y que ha dado a algunos gobiernos, como el norteamericano, una excusa para recortar las libertades individuales.

El cómic está narrado desde el punto de vista de Juliette, una joven europea que, en septiembre de 2021, viaja por primera vez a Nueva York y rememora cómo vivió los atentados por televisión y los sucesos posteriores que todos hemos vivido durante estos últimos 20 años.

Destacar el excelente trabajo periodístico, tanto del guionista como de la dibujante, que consiguen que retrocedamos en el tiempo, a esos momentos que siempre formarán parte de nuestra memoria colectiva. Y los dibujos de Héloise, que recontruye los atentados con todo el dramatismo, pero nada de sensacionalismo. Ambos consiguen, que, a pesar de la espectacularidad delos atentados, los grandes protagonistas sean los seres humanos que los vivieron.

Y el mensaje principal del cómic, que ha quedado demostrado a la vista de los recientes acontecimientos en Afganistán: La guerra nunca es la solución.

Y no podemos olvidar la imagen de George Bush Jr., el hombre más poderoso del mundo, que estaba leyendo un cuento a unos niños en un colegio , actividad que no interrumpió ni siquiera cuando le comunicaron los atentados y que Estados Unidos estaba bajo ataque terrorista.

Otros 5 cómics imprescindibles sobre el 11-S

Queremos acabar esta noticia con otros 5 cómics imprescindibles para entender el 11-S, empezando por una obra maestra: Sin la sombra de las torres (Norma, 2004), de Art Spiegelman, en la que el famoso autor de Maus, que fue testigo directo de los atentados, usa el cómic para relatar su propia odisea personal y cómo este hecho cambió su visión del mundo. Además de reflexionar sobre la actitud de los americanos ante la catástrofe y hacer una feroz crítica de la administración Bush. También usó este cómic para superar los traumas a través del arte.

El informe 11-S, publicado por Panini pero actualmente agotado, es una fabulosa novela gráfica de Sid Jacobson y Ernie Colón, que describía de una forma rigurosa y objetiva, casi documental, los acontecimientos del 11-S. Un excelente trabajo que fue un auténtico best seller, en estados unidos, por su capacidad para estremecer a toda la sociedad con la descripción objetiva de los hechos.

El famoso artista surcoreano Kim Jung Gi (Corea del Sur, 1975) homenajeó a las víctimas de los atentados con un espectacular cómic de colección de la agencia Magnum: McCurry, NY 11 septiembre 2001 (Diábolo ediciones), protagonizado por el fotógrafo Steve McCurry, que ese día dió testimonio de la tragedia con sus inolvidables instántaneas. La mezcla de las fotografías y los dibujos de estos dos artistas da lugar a imágenes inolvidables y a uno de los más bellos homenajes que se ha hecho a las víctimas de los atentados.

Páginas de 'McCurry, NY 11 septiembre 2001' noticias

El 14 de noviembre de 2001 Marvel homenajearía a la ciudad y a sus auténticos héroes (bomberos, médicos, policías...) en The Amazing Spider-Man Nº 36 (con guion de J. Michael Straczynski y dibujos de John Romita Jr.). Una historia en la que Spiderman y los demás superhéroes se veían impotentes ante la catástrofe y solo podían ayudar en las tareas de búsqueda de víctimas y de limpieza de escombros. En los meses siguientes la editorial también lanzó cómics dedicados a policías, bomberos, etc...

Spiderman ayudando a los bomberos a buscar víctimas entre los escombros

Y finalmente nos gustaría recomendar un cómic muy interesante que especulaba con la posibilidad de que los atentados no se hubieran producido nunca, al estilo de los What if... de Marvel. Se trata de El príncipe de las tinieblas (Ponent Mon, 2019). El protagonista es John Patrick O'Neill (1952-2001), un agente del FBI que advirtió durante años sobre un posible atentado de Bin Laden y que, ironías de la vida, murió en las Torres Gemelas. Pero... qué hubiera pasado si le hubieran escuchado y hubiesen frenado a Bin Laden antes de los atentados. Una interesante posiblidad que da lugar a un gran cómic, pero que, en la realidad, desgraciadamente no sucedió.