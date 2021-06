A raíz de un informe de grafología utilizado en un juicio en Godella (Valencia), varios usuarios han cuestionado la fiabilidad de esta disciplina, dirigida a trazar la personalidad de alguien a partir de su escritura. No está reconocida oficialmente como ciencia, pero si el juez lo decide así, esos análisis pueden admitirse como prueba -siempre entre otras- en un proceso legal.

En el juicio a una pareja acusada del asesinato de sus dos hijos se ha presentado como prueba un informe que traza su perfil psicológico mediante su escritura. En concreto, ha trascendido a la prensa local un informe grafológico de la Guardia Civil que hablaba de “temperamento inestable” y “tendencia al engaño” en el caso de él y de “espontaneidad y sinceridad” en el caso de ella. Algunos usuarios han reaccionado definiendo la grafología como “pseudociencia”, “arte adivinatoria” y “timo”.

Hay varias disciplinas que se encargan de analizar los documentos escritos: su autenticidad o falsedad (documentología), su autoría (peritaje caligráfico) o la inferencia de la personalidad de un individuo a partir de su letra (grafología). Las dos últimas se suelen confundir, pero no son lo mismo. La grafología goza de menor prestigio.

Rosario Casas Bartolomé, perita caligráfica y grafóloga y vicepresidenta de la Asociación Colegial Profesional de Peritos Calígrafos y Técnicos en el Análisis de la Escritura (APPTAE), nos explica que “son disciplinas totalmente distintas”: mientras los informes caligráficos sirven para “determinar si la escritura o la firma corresponde en autoría a esa persona”, un informe grafológico “analiza la personalidad, el carácter y aspectos del comportamiento del individuo que está escribiendo”.

Un ejemplo de uso de informes caligráficos fue el realizado para comprobar la autoría de los “papeles de Bárcenas” (peritaje caligráfico). Mayor controversia han generado los casos en que se han trazado perfiles psicológicos según una muestra aislada de escritura, como sucedió con los candidatos a la alcaldía de Madrid en 2019 (grafología).

A pesar de existir títulos universitarios propios (1 y 2), el Ministerio de Ciencia nos ha confirmado que la grafología no está incluida en el listado oficial de áreas y subáreas de la Agencia Estatal de Investigación. No hay un pronunciamiento oficial al respecto, pero esto técnicamente deja la materia en el rango de las pseudociencias, actividades que no siguen un método científico reconocido.

Aunque muchos centros imparten esta enseñanza, en algún caso se advierte de esa característica: “Pero ¿la grafología es una ciencia? No, es una pseudociencia”, explican en esta oferta académica. También se la describe así en estudios científicos que hemos consultado, como este de Meritxell Bachs. “Lo hemos intentado todo lo posible pero no hemos conseguido pruebas que apoyen el uso de la grafología para la evaluación de personal. Incluso, nuestro trabajo se suma a la acumulación gradual de hallazgos de investigación negativos en este área”, dice este informe de la Sociedad Británica de Psicología (página 5).

César San Juan, profesor de Psicología Jurídica de la Universidad del País Vasco, opina que “la grafología carece de toda validez científica”, aunque en ocasiones se use “como medida complementaria de otras pruebas para establecer un diagnóstico”. Cree que, en cualquier caso, “utilizarlo como evidencia forense en una sala de justicia es, desde un punto de vista científico, muy impertinente”.