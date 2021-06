La bajada del IVA a la luz del 21 al 10%, que el Gobierno ha aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, no afectará a todos por igual. Mientras que la mayoría de hogares sí que verán reducida su factura mensual -unos seis euros, según datos del Ejecutivo-, no ocurrirá lo mismo con autónomos y pymes, que en su mayoría no se verán beneficiadas de la medida, advierten desde las asociaciones empresariales.

"Al 75% de los locales comerciales no les va a beneficiar", asegura a RTVE.es Celia Ferrero, vicepresidenta de la asociación de autónomos ATA. Explica que hostelería, comercio o peluquerías tienen una potencia contratada de entre 25 y 30 kW, mientras que la rebaja del IVA afecta a quienes tengan contratados hasta 10 kW, siempre que el precio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros por KWh.

Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la bajada de este impuesto indirecto, en vigor hasta final de año, supondría una ventaja para el 72,5% de los contratos de suministros de empresas, que tienen una potencia contratada inferior a 10kW. Ferrero aclara que dentro de este cómputo el Ministerio incluye a otros autónomos como taxistas, transportistas o profesionales liberales, todos ellos con un "consumo más bajo", ya que no necesitan locales ni cocinas, que es lo que más electricidad demanda.

Para la patronal de pequeñas y medianas empresas CONPYMES, el impacto de la rebaja del IVA será "neutro" y no compensará "para nada" lo que consideran el principal prejuicio para los locales, la tarifa por tramos horarios. "El precio de la luz se ha duplicado para las pymes, que no pueden elegir el horario de la tarifa", lamenta Juan Antonio Cabrero, vicepresidente tercero de la confederación.

Estas tarifas, que entraron en vigor el 1 de junio, y que establecen la hora punta de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, perjudican sobre todo a "comercios, talleres de reparación, peluquerías y otras empresas que trabajan en las horas más caras", advierte.

Según Eduardo Abad, presidente de la asociación de autónomos UPTA, "cientos de miles de pequeños negocios" no se beneficiarán de la medida. "Uno de los principales costes que tenemos los autónomos con negocios abiertos al público es la energía eléctrica. Ya dedicamos más del 25% de los recursos de nuestra actividad a sufragar ese coste", ha denunciado en una entrevista en Radio Nacional.

La suspensión del impuesto de generación, una ayuda "mínima" El impacto será neutro, según los empresarios, porque pagarán en un primer momento, pero más adelante se lo deducirán en las declaraciones trimestrales. "Nos da igual que sea del 5, del 10, o del 21%", aseguran. La ministra Montero también ha hecho referencia a ello en rueda de prensa, pero ha destacado que lo que sí que puede hacer la medida es "aliviar las tensiones de tesorería que se puedan presentar en estos meses tan importantes para la recuperación". Según Cabrero, este posible alivio sigue sin compensar el incremento en el gasto por la electricidad que ha supuesto la nueva tarifa por tramos. Además, "el gasto de la electricidad es fijo, la rebaja del IVA son unos meses". 01.15 min El Gobierno rebaja el IVA de la luz del 21 al 10% y suspende el impuesto de generación eléctrica Otra medida adoptada por el Gobierno este mismo jueves, y que previsiblemente sí que tendrá más impacto en la actividad económica, es la suspensión durante tres meses del impuesto a la generación eléctrica. Tanto Ferrero como Cabrero coinciden en que esta medida sí que puede rebajar el gasto de las empresas, pero todo dependerá, advierten desde COPYMES, de si las compañías eléctricas, a las que se les aplica la suspensión, la repercuten después en sus clientes o no. De nuevo, desde ATA insisten en que el impacto de esta medida también es "muy pequeña" frente a la nueva tarifa: "Esto se hace en verano, donde los fines de semana -hora valle- no son el punto más alto de facturación, los locales están abiertos toda la semana y el aire acondicionado está encendido día y noche". Ferro ironiza con que "nadie se imagina a un hostelero haciendo croquetas a las 5:00 de la mañana o a un peluquero abriendo 24 horas". 04.13 min Nueva factura de la luz: nuevos tramos de precios, cómo me afecta y cuándo entra en vigor