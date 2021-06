El Gobierno ha alegado razones de "utilidad pública" para conceder este martes los indultos parciales a los nueve presos del procés. La convivencia, el diálogo y la vía política con Cataluña son algunos de los argumentos que ha esgrimido a lo largo de 34 páginas. Fuentes del Ejecutivo seálan que la prisión era el principal escollo para lograr estos fines y confían en que los indultos sirvan para que el independentismo abandone la vía unilateral.

Las mismas fuentes han dado a conocer los argumentos con los que se han motivado los indultos, que deben estar bien defendidos y no ser arbitrarios para evitar una posible revocación por parte del Tribunal Supremo, aunque creen que esto es poco probable. No han hecho públicos, sin embargo, los informes de cada preso, puesto que en ellos aparecen múltiples datos personales.

En la misma línea, Sánchez ha recalcado que, si bien los indultos afectan "de manera directa" a nueve personas, también lo hace "a cientos de miles de catalanes que se sienten solidarios con quienes están presos" y a "muchos otros en Cataluña y en el resto de España que no respaldaron" los actos de los líderes del 'procés', pero "creen que han cumplido suficiente castigo".

También cree que, el hecho de que haya líderes políticos en prisión (que no presos políticos), en una democracia occidental, es algo excepcional y difícil de entender en Europa y en parte de España. Recalca además que la mayoría ha cumplido ya casi cuatro años de cárcel.

Con los indultos, señalan, se restan los argumentos del independentismo para poder avanzar en la mesa de diálogo. En definitiva, el Gobierno cree que hay razones de utilidad pública para que el independentismo vea que la vía unilateral no tiene sentido.

Cree que los indultados no reincidirán

Por otra parte, el Ejecutivo esgrime que los indultados no reincidirán por varios motivos. En primer lugar, porque la inhabilitación se mantiene íntegra. También, por la condicionalidad de los indultos a no cometer delitos graves, así como por la vigencia del Código Penal. Y, por último, porque el independentismo es consciente de que 2017 fue llevar a la sociedad catalana al precipicio. Por ello, cree que con esta vía del indulto el independentismo se acabará dando cuenta, dice el Gobierno, de que no tiene sentido la vía unilateral.

El Ejecutivo insiste en que la defensa del independentismo está avalada dentro de la Constitución. Los indultos, ha dicho el propio Sánchez, "no exigen que los beneficiarios deban cambiar sus ideas". "No esperamos tal cosa, jamás fueron sancionados por sus ideas sino por sus actos contrarios a la legalidad". En cambio, afirma que una democracia fuerte sí exige que todas las ideas "se desarrollen en el marco de la legalidad y del respeto a los derechos de todos".