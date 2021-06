Pocas fechas tan señaladas hay en nuestro calendario como el 21 de junio. No se celebra ningún festivo nacional, tampoco se conmemora ninguna conquista civil o se rememora algún hito de la historia nacional, pero prácticamente todo el mundo cuenta los días para que llegue porque supone la llegada de uno de los momentos más esperados para muchos ciudadanos: la llegada del verano y, con él, de unas más que merecidas vacaciones estivales.

Con todo, el verano de 2021, como el del año anterior, volverá a estar condicionado por una pandemia de COVID-19 que ha hecho que contar con un certificado digital y un negativo en origen sea un bien más preciado que un puesto en primera línea de playa. Gracias a las campañas de vacunación y a las medidas de control, la temporada veraniega parece que podría dar un alivio a un sector muy castigado desde el inicio de la pandemia y, en especial, a unas Islas Baleares cuya economía depende en gran parte de la llegada de turista a sus costas: en 2019 llegaron 16 millones y medio de turistas a las islas, cifra que permite entender por qué el sector supone entre un 35% y un 45% del PIB insular.

Por ese motivo, el informativo 24 horas de Radio Nacional realizó este lunes 21 de junio un programa especial desde la Plaza Mayor de Palma de Mallorca para conocer de primera mano cómo afrontan el verano distintos sectores de la sociedad balear —desde algunos de los principales representantes hoteleros y políticos hasta a ciudadanos de a pie y pequeños negocios—, cuál es la situación social y económica en el archipiélago y si la pandemia ha sido un punto de inflexión en el debate en torno al modelo turístico de las Baleares.

Los hoteleros aguardan a los británicos

Con todo, el positivismo de las instituciones choca, al menos parcialmente, con la visión que los empresarios hoteleros tienen de la situación. La patronal hotelera Exceltur calcula que las restricciones que impone Reino Unido para viajar a España le están costando al sector turístico unas pérdidas de unos 386 millones de euros a la semana. Atendiendo a estas previsiones y al hecho de que Reino Unido revise su semáforo covid cada tres semanas, es fácil entender por qué el sector hotelero espera que el Ejecutivo de Boris Johnson les coloque en su lista verde el próximo 28 de junio.

"Uno de cada tres visitantes que reciben España, Baleares y mi grupo son británicos. Claro que notamos su ausencia". Son palabras de Raúl González, CEO de Barceló Hotel Group, quien asegura que "la tendencia es buena, pero el presente es preocupante" ya que el turista británico es vital para Baleares: "El mercado se ha adaptado al mercado internacional porque es nuestro principal cliente y porque el mercado español es muy estacional". En el informativo 24 horas de Radio Nacional, González también planteó una revisión fiscal y denunció la ausencia total de ayudas para el sector.

“La decisión británica no obedece a criterios sanitarios, sino políticos. No tenemos una situación sanitaria como para que no dejen venir aquí.“

Esta posición fue apoyada por Juan Manuel Ordinas, presidente de Petit y Mitjans Hotels, quien explicó que, si bien la ocupación ronda el 30%, los precios actuales suponen el 40% de otros años y lamentó que, pese a la mejoría, los efectos de la pandemia no van a desaparecer de la noche a la mañana y que están pagando la ausencia del turista británico, especialmente el pequeño hotelero.

"El sector hotelero se ha quedado atrás, los ERTE están muy bien, pero tenemos un problema si el sector laboral no está apoyado por el empresarial", denunció un Ordinas que también criticó la decisión británica de mantener a Baleares fuera de la lista verde: "Ya no obedece a criterios sanitarios, sino políticos. No tenemos una situación sanitaria como para que no dejen venir aquí".

Por su parte, Ian Livesey, representante de TUI, una de las grandes operadoras hoteleras, para la península y Baleares, no desdijo a sus González y Ordinas y señaló que su grupo está recibiendo a visitantes de toda Europa, a excepción de un Reino Unido "que supone, junto a Alemania, un 70% de los visitantes que recibimos". Con todo, Livesey se mostró optimista y celebró la situación que atraviesa el archipiélago ya que "hace tres meses nadie podría pensar en estar como estamos hoy ".