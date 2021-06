Gran cantidad de horas en el trabajo, jornadas laborales eternas… ¿Es posible trabajar menos, ganar lo mismo y tener vida personal? El gobierno acaba de aprobar un plan piloto para introducir la jornada de cuatro días a distintas empresas. Cuenta con 50 millones de los Presupuestos de Fondos de Recuperación pos pandemia de la Unión Europea, y podrían beneficiarse de este nuevo modelo entre 3000 y 6000 trabajadores.

El motivo de esta iniciativa es que España es uno de los países que menos puede enorgullecerse de su conciliación laboral, y es que trabajamos una media de 150 a 200 horas más a lo largo del año que Francia o Alemania. En lo que sí somos líderes es en el “presentismo”, es decir, en las largas jornadas laborales presenciales que se convierten en proco provechosas, ya que se calcula que solo somos productivos el 35% de la jornada, por lo que, haciendo los cálculos, ¿estamos un 65% del tiempo calentando la silla? España está en el décimo puesto de los países de la UE donde más se trabaja, con 300 horas anuales más que Alemania, lo dice la OCDE. Y el 67% de las familias españolas reconoce no poder conciliar la vida personal con la laboral.

José Luís Casero, el Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, afirma que “estamos en el puesto de trabajo, pero no trabajamos. Es un absentismo mental”. Este jueves, en un nuevo reportaje de 'Comando Actualidad' analizamos las posibles soluciones a esta falta de horas de ocio, y de dedicación a la vida personal y familiar.

La respuesta es negativa. “Las PYMES no podemos contratar a más trabajadores”, dice Gema Gallardo , procuradora y gestora autónoma. Trabaja todos los días de la semana , desde la desescalada ha perdido 14 kilos, toma ansiolíticos para dormir y tiene la carga de clientes, juzgados y familiar. No ve viable la semana de cuatro días de trabajo porque tiene que pagar facturas . Otro ejemplo de la inviabilidad de esta nueva propuesta laboral es David San-Eloy . Abogado autónomo desde hace 5 años, se sacó la carrera cuando era taxista y estudiaba en el coche. Ahora tampoco descansa, dice que su horario es “el sol más cuatro horas”, porque comienza antes de que amanezca, y termina después de ponerse el sol. Está a punto de contratar a una de sus becarias, por primera vez tendrá ayudante.

Las mujeres, las más perjudicadas: hogar, renuncia laboral y familias monomarentales

Las mujeres dedican de media cuatro horas al día en tareas relacionadas con el hogar y la familia, los hombres la mitad. Seis de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional cogiendo reducción de jornada, excedencias o abandonando. Como explica Laura Baena, Directora Asociada de la plataforma Yo no renuncio: “Quien carga con el cuidado somos nosotras. Las mujeres seguimos teniendo los mimos problemas de conciliación”. Marta Baeza, periodista con 6 hijos, confiesa que “las madres que me rodean están igual, tenemos varios hijos a base de renunciar a nuestra vida laboral para no renunciar a la vida personal. Eso tampoco es justo porque he tirado mi formación y carrera a la basura”.

Y, ¿qué ocurre con las madres solteras? Vanessa Gómez, matrona, se ha tenido que mudar con su madre para que sea ella la que cuide del pequeño cuando está trabajando. Además, pide ayudas a nivel estatal para las familias monomarentales, del mismo modo que las tienen las familias numerosas.

Comando Actualidad | largas jornadas y poca salud mental Comando Actualidad | largas jornadas y poca salud mental RTVE.es

Más noticias en Comando Actualidad.