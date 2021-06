El papel y la forma de operar de los denominados gigantes tecnólogicos vuelve a encontrarse bajo el foco de la UE. La Autoridad de la Competencia de Francia ha impuesto este lunes a Google una sanción de 220 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la publicidad online. De esta forma, el país galo profundiza en el castigo a las prácticas de la compañía estadounidense que hace unas semanas también recibió una sanción similar en Italia por valor de 100 millones de euros.

La empresa liderada por Sundai Pichae no ha esquivado su responsabilidad y ha aceptado el castigo, a diferencia de otras ocasiones, comprometiéndose además a implementar cambios en el funcionamiento de su servicio de publicidad para que tiene en los servidores publicitarios para editores de páginas webs y aplicaciones móviles, puntos que en este caso le han permitido dar mayor visibilidad y trato preferente a sus propias tecnologías de la marca Google Ad Manager.

En concreto, se ha reforzado el papel del servidor publicitario DPF a través del cual los editores ponen a la venta sus espacios publicitarios, como el de la plataforma AdX que organiza la subasta de esos espacios.

Francia espera reestablecer un 'tablero de juego' más justo

El origen de este anuncio se encuentra en una denuncia de tres compañías del sector de la prensa: News Corp. (editor entre otros de The Wall Street Journal, The Sun o The Daily Telegraph), Le Figaro y el grupo Roussel La Voix (que publica diferentes cabeceras regionales en Francia).

“Es la primera decisión del mundo que investiga procesos algorítmicos complejos“

Para la presidenta de la Autoridad de Competencia de Francia, Isabelle de Silva, se trata de un paso determinante ya que "es la primera decisión del mundo que investiga procesos algorítmicos complejos", incide.

La investigación de su organismo puso en evidencia que Google había aprovechado su preponderante relevancia en los servidores de anuncios para webs y apps para llevar a cabo prácticas que penalizaron a la competencia. Prácticas con las que, según las pesquisas, la firma tecnologíca dio aún más visibilidad a su actividad en este ámbito.

Uno de los principales mecanismos utilizados era comunicar a Adx a través de DPF los precios que proponían los competidores y así usar la información para ajustar sus propuestas en las subastas. La noticia, acogida con satisfacción dentro del propio Gobierno francés, supone un paso "esencial" para que los gigantes tecnológicos sigan las reglas de competencia de cada país, tal y como ha indicado su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire.

Para compensar el daño ocasionado, Google se ha comprometido a nombrar un "mandatario independiente", destaca la firma, que se encargará de controlar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.