Había muchas esperanzas, aunque pocas expectativas, en que el Gobierno británico levantara la cuarentena a los turistas que visitaban nuestro país, especialmente en Baleares y Canarias, dos de las regiones más afectadas por la pandemia por su dependencia de esta actividad. Finalmente, no será así. Al menos durante las próximas tres semanas, España seguirá fuera de la lista de destinos más seguros para Reino Unido, una decisión que supone un nuevo mazazo para un sector que confiaba en recuperar parte de lo perdido tras 15 meses en números rojos a raíz de la irrupción de la pandemia.

La patronal del turismo, Exceltur, ya ha echado cuentas de cuánto costará esta decisión a las arcas españolas: 386 millones de euros a la semana. En todo el periodo acordado, las pérdidas por la falta de los visitantes británicos superarían los 1.100 millones, una situación que generará "enormes tensiones en la capacidad de resistencia financiera de miles y miles de empresas" que no pueden facturar turismo extranjero, señala el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.

Al mantener todo el territorio español en color "ámbar", los británicos que viajen al país están obligados a hacer cuarentena y presentar varias PCR negativas en COVID-19, algo que podría hacer que España pierda más de 12 millones de turistas de aquí a fin de año. Se trata de un gran varapalo para el turismo, un sector que representa el 12 % del PIB español. España esperaba que, al menos, las islas Baleares o Canarias entraran en la "lista verde", dado sus bajos niveles de incidencia y por ser el principal emisor de turistas extranjeros en estas regiones. Solo entre junio y diciembre de 2019, Canarias recibió 2,9 millones de turistas británicos, mientras que 2,86 millones llegaron a Baleares, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, el adiós a la cuarentena tendrá que esperar. Para el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricua, el sector no se recuperará hasta que el Reino Unido no suprima el sistema de semáforos que regula las restricciones para viajar al exterior. "La Unión Europa (UE) debe alcanzar un acuerdo con el Reino Unido para que quiten el sistema de semáforos y utilicen el certificado digital europeo", ha advertido durante una entrevista en Las mañanas de RNE.

A su juicio, el problema no es el color del semáforo, sino "la incertidumbre que genera", porque Portugal estaba en verde y ahora ha vuelto al ámbar. "El sistema de semáforos hace imposible poder hacer una operación turística completa en Canarias", ha subrayado Mañaricua, quien cree que, tras la imposición de esta medida, el 85 % de los británicos no viajará a países en esta situación.

Caída en la ocupación y aumento de las cancelaciones

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) considera "completamente incomprensible" esta decisión. “Si atendemos a los datos de incidencia acumulada en algunas regiones españolas, como por ejemplo Baleares, están en 40 casos por 100.000 habitantes, una cifra sensiblemente inferior a la situación del propio Reino Unido que ahora mismo está por encima de los 60", explica el presidente de la patronal, Javier Gándara.

A su juicio, la medida “no parece estar basada exclusivamente en motivos sanitarios”. “Todo parece indicar que o bien el Gobierno británico quiere que los británicos no salgan de su país este verano o bien quieren esconder otra serie de posibles ineficiencias como es la falta de recursos en sus fronteras, como ya se ha visto con la apertura de los tráficos con Portugal”, subraya.

Según los datos de la consultora Mabrian, la decisión del Reino Unido de mantener a España en color ámbar pone en riesgo más de 630.000 plazas aéreas que estaban programadas hasta el 30 de junio. De esas 630.000 plazas reservadas que ahora serán anuladas, 200.000 tenían como destino Baleares, seguida de Canarias (142.200), Comunidad Valenciana (110.000) y Andalucía (104.300).

Roberto Barreiro, director general de Coral Hoteles, asegura a TVE que las medidas impuestas afectarán enormemente a la reapertura de los hoteles que aún continúan cerrados. En estos momentos, solo 4 de los 11 establecimientos con los que cuenta en Canarias están abiertos gracias al turismo nacional y también de algunos países del centro de Europa. ”Son números muy reducidos, que solo nos sirven para cubrir los costes”, reconoce.

Barreiro se muestra pesimista de cara a la recuperación de la actividad, al menos durante este mes, ya que resulta “prácticamente inviable” que los turistas británicos viajen a nuestro país cuando luego tienen que guardar cuarentena y realizarse dos test. “Muchas personas no pueden teletrabajar ni tampoco pueden permitirse unos gastos de 1.000 euros adicionales en pruebas de detección”, nos explica. Además, confirma que , hasta que la llegada de turistas no sea fluida, los turoperadores no abrirán rutas: "Nos trasmiten que hasta que no esté el corredor abierto de forma permanente, ellos no van a comenzar a volar a Canarias, Baleares o al resto de España".