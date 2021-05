El hotel Ilunion San Mamés, en Bilbao, abre con la inclusividad como bandera. Está en su totalidad adaptado a cualquier discapacidad funcional.

En este informativo hablamos con Laura, recién incorporada a la plantilla. Hacia meses que Laura no trabajaba. Siempre se ha dedicado al turismo, que vive ahora tiempos dificiles. Ha vuelto a hacerlo a cientos de kilometros de casa. Es de Linares en Jaén y recepcionista de este recién estrenado hotel. Se ha embarcado en esta aventura que le apasiona y, asegura, aquí es feliz. Ha encontrado el cariño y el respeto de un equipo, que es lo que son. No es el primer hotel en el que trabaja pero esto no es igual. La marca de la casa es su inclusión.

Igual que Laura, el resto también tiene aqui su otra familia. En la plantilla son 23. Algunos se conocían ya otros es la primera vez que forma parte del proyecto.

Andoni lleva 31 años trabajando en hosteleria. Ahora es camarero de habitacion en el nuevo hotel. Desde niño tiene vision túnel. Ve a la mitad, ve una parte de algunas copsas porque de otras sus miras van mucho más allá. El punto fuerte el trabajo en equipo del que se siente muy orgulloso. Andoni Crespo insiste en que esto hace que todos veamos de lo que somos capaces.

Accesibilidad sostenible es el ADN que distingue a la cadena de Iluinion, la marca de las emrpesas del Grupo social de la ONCE, a la cabeza de la incluion social en el sector turistico. Es el primero del Pais Vasco gestionado como centro especial de empleo. Un hotel que cuelga el "todos incluídos".