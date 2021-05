Hace 25 años, Héroes del Silencio dijeron adiós: fue algo más de una década de carrera musical en la que cuatro jóvenes de Zaragoza llegaron a alcanzar el éxito no solo en la gran mayoría de los países hispanohablantes sino también -y esto es lo sorprendente para un grupo de rock que cantaba exclusivamente en castellano- en zonas de Europa como Francia, Bélgica, Suiza, Italia y, especialmente, Alemania. Un hecho inédito y que no se ha vuelto a repetir desde entonces.

Pero los años transcurridos desde su separación no han hecho sino cimentar toda la leyenda en torno al grupo, formado por Enrique Bunbury (voz), Juan Valdivia (guitarra), Joaquín Cardiel (bajo) y Pedro Andreu (batería). Prueba de ello es la aparición casi simultánea en las últimas semanas de un documental, Héroes: silencio y rock & roll, y del libro Héroes de leyenda (Plaza y Janés, 512 páginas, 21 euros), escrito por Antonio Cardiel, hermano del bajista de la banda y que vivió en primera persona algunos de los episodios que se narran en sus páginas.

Héroes de leyenda es fruto de horas y horas de conversación entre el escritor y tres de los integrantes de Héroes del Silencio, ya que Enrique Bunbury descartó finalmente participar en el proyecto, que arrancó en la primavera de 2017.

"Cuando Enrique me dijo que no, ya llevaba nueve meses de trabajo a las espaldas y un borrador de 700 páginas", asegura el autor en una entrevista a RTVE.es. Cardiel estuvo a punto de tirar la toalla "y abandonar el proyecto" pero decidió seguir adelante por el resto de los miembros a los que ya había entrevistado: "Me habían dedicado mucho tiempo y ellos casi nunca habían hablado como me habían hablado a mí".

El texto no se resiente demasiado de la ausencia del vocalista, que Cardiel suple con declaraciones de Bunbury en entrevistas a prensa y al que va dando entrada en su justa medida según avanza la historia.

Porque el objetivo de Cardiel era, como narrador, contar una historia: "Me preocupaba que mi libro tuviera una forma distinta" a las habituales biografías musicales, cargadas de datos, y conseguir "que se lea con interés, que enganche y muestre la emoción que había allí y la vida de la banda como si estuvieras en el camerino o la furgoneta", afirma.

Antonio Cardiel firma ejemplares de su libro junto a su hermano Joaquín Cardiel en una librería de Zaragoza. EFE EFE/ Javier Belver

Explosión internacional A lo largo de sus más de 500 páginas, el texto narra la formación de la banda, sus primeros conciertos y discos, la explosión inicialmente a nivel nacional y luego internacional y, finalmente, la disolución, que dio al traste con la carrera de un grupo que vendió más siete millones de discos y ofreció más de 700 conciertos. Portada del libro 'Héroes de leyenda', de Antonio Cardiel El autor decidió contar la historia de Héroes después de comprobar que había cierto vacío en la bibliografía del grupo, especialmente en lo relacionado con su éxito en Europa, con informaciones que aquí llegaban con cuentagotas mientras la banda tocaba ante 100.000 personas en el festival Rock am Ring en Alemania durante tres años seguidos, compartiendo cartel con artistas como Def Leppard, Black Crowes o Robert Plant. "Fue un idilio entre cuatro chavales de Zaragoza y 80 millones de alemanes", propiciado por el éxito descomunal que tuvo en tierras germanas la canción "Entre dos tierras". También en España alcanzaron el favor del público, convirtiéndose sin duda en el grupo más importante de la última década del siglo XX. Sin embargo, a la crítica siempre le costó reconocer su valía y considerarles una banda de rock & roll en lugar de un grupo de éxito fácil para las radiofórmulas. Antonio Cardiel considera que "les costó mucho quitarse ese cliché y hubo prensa y críticos que reconocieron que no eran lo que les había parecido en un principio, aunque otros no se descabalgaron nunca de sus ideas". Pero un cuarto de siglo después de su disolución, cualquier cosa que rodee a Héroes del Silencio sigue levantando expectación y Cardiel tiene claros los motivos: "Como en todo artista, lo que perduran son sus canciones: grabaron cuatro Lps, unos 60 temas, de lo cuales 20 o 25 son himnos del rock español. Tenían estructuras complejas, armonías diferentes, letras muy sugerentes y abiertas a la interpretación, una imagen muy especial y se entregaron siempre a los directos con mucha pasión. Y esa mezcla de buenas canciones y actitud en el escenario es lo que todavía la gente recuerda". Pedro Andreu y su 'refugio interior': el viaje introspectivo de un Héroe del Silencio ALBERTO LEÓN