Nos preguntáis por un vídeo de TikTok que se comparte por WhatsApp y que nos habéis enviado al número de VerificaRTVE. En él, una mujer con velo enumera todas las ayudas sociales que recibe por ser “mujer musulmana con velo”. Es sarcástico. El vídeo lo publicó una joven tiktoker para denunciar con ironía los bulos que atribuyen falsas ayudas atendiendo a la nacionalidad, el sexo, la raza o la religión.

El vídeo dura 55 segundos y lleva 98.400 visualizaciones en esta red social. En la imagen una mujer con velo responde al comentario de uno de sus seguidores, que le pregunta por las ayudas que reciben. “Estaba evitando este tema para no causaros envidias”, inicia su intervención la tiktoker. A continuación dice que lleva cobrando “una ayuda especial para mujer musulmana con velo” desde hace “tres años y medio”. Añade que “es una buena paga que me da para alquilar mi piso”, un piso que dice contar con cuatro habitaciones de las que tiene “dos alquiladas en negro” para sacar “más dinerito”. El vídeo termina sugiriendo que “están planteándose ponerme un coche” y lo explica porque al ser familia numerosa “no es muy cómodo ir en transporte público”. También dice que le van a financiar “un máster para que las mujeres musulmanas tengamos presencia en la sociedad”. Y termina asegurando que “el resto de comida y todo eso me lo pagan ellos también”.

Es todo falso. En la descripción de la cuenta de TikTok dice: “La ironía y el sarcasmo son mis fuertes! Soy de musulmania”. El mismo día, la usuaria publica otro vídeo en su cuenta de TikTok para los que se han creído el que subió a la red por la mañana. “Es mentira, es ironía, es sarcasmo. Cómo voy a cobrar y voy a deciros esas estupideces”. Insiste en que “es sarcasmo, lo pone abajo”. Y concluye afirmando que “contesto así porque es humor”.

Su vídeo ha saltado de TikTok a WhatsApp y Twitter, donde hemos encontrado comentarios sobre la grabación. En esta última plataforma, una usuaria hablaba de “bulos que mi familia se come por WhatsApp” y mencionaba este “diciendo que le daban 8000 ayudas por ser mujer musulmana con velo”. Concluía que “obviamente el TikTok era irónico”. Entre las respuestas a este tuit hemos encontrado una de la protagonista, aclarando una vez más el carácter humorístico: “Jaja la del video soy yo… estoy buscando mi video por Twitter, me han dicho que rula por paginas de vox” (sic).

En España los bulos económicos contra los inmigrantes son recurrentes. En esta pieza te ofrecemos datos basados en numerosas fuentes consultadas que desmontan la falsa creencia de que nos roban el trabajo y las ayudas. Y no, no existe una paga específica para los inmigrantes, ninguna prestación social equivalente a una pensión solo para ellos, ningún trato de favor. Tampoco para musulmanes, ni para árabes, ni para mujeres con velo, ni para menores no acompañados, como ya nos explicó aquí la Comunidad de Madrid. Las ayudas en España no se dan por razón de origen o nacionalidad, sino en función del nivel de renta.