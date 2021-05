Cuatro diputados del grupo Ciudadanos (Cs) en Las Cortes Valencianas han solicitado este viernes su baja en el partido y han comunicado que abandonan el grupo, solo tres días después de la debacle electoral del 4M que ha dejado a Cs fuera de la Asamblea de Madrid. Lo hacen, según han asegurado, ante "el giro ideológico" de Cs "para seguir siendo una muleta del sanchismo", que "se suma a la falta de autocrítica".

Se trata de los diputados Jesús Salmerón, Cristina Gabarda, Sunsi Sanchis (quien sustituyó a Toni Cantó tras renunciar este al acta a mediados de marzo) y José Antonio Martínez, quien también es portavoz adjunto, que en un escrito afirman que se van de Ciudadanos "con tristeza, pero convencidos de que es lo correcto".

Los diputados que abandonan Ciudadanos ha anunciado su decisión junto con el escrito que han publicado en Twitter, firmado por los cuatro. Al mismo tiempo afirman que seguirán "trabajando y defendiendo en libertad los intereses de todos valencianos" como diputados no adscritos. Sanchis señala en su tuit que no puede seguir en el proyecto de Cs "después de verderse a Sánchez".

Ciudadanos pierde de esta forma a 4 de los 18 diputados que conforman su grupo parlamentario en Las Cortes (el tercero más numeroso de la Cámara autonómica y el segundo de la oposición), quienes justifican su baja del partido en que, con la nueva dirección, Cs ha ido abandonando los principios liberales que les llevaron a sumarse al proyecto.

"No podemos ser cómplices del engaño a nuestros votantes"

Destacan que se presentaron ante todos los valencianos "diciendo no al sanchismo, al populismo y al nacionalismo", y que no pueden estar en un partido político que es "capaz de gobernar y apoyar las políticas de aquellos que están en las antípodas" de sus valores: "No podemos ser cómplices del engaño a nuestros votantes", afirman.

Lamentan asimismo que a la deriva política de Cs se sume "la falta de autocrítica", y que los mismos dirigentes que llevaron a que el partido "perdiese el 90 % de sus votos en Cataluña" o a desaparecer en Madrid "siguen agarrándose a la silla sin asumir ninguna responsabilidad".

También acusan a la dirección nacional de mantener a los mismos dirigentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, que se caracterizan "por su falta de gestión y por perseguir internamente a aquellos que no pensamos como ellos".

"No podemos compartir, ni podemos defender, la deriva, ni las decisiones que se toman, en las que se han vendido valores fundacionales", indican los cuatro parlamentarios, para quienes la falta de asunción de responsabilidades tras las elecciones catalanas y la "vergonzosa" moción de censura de Murcia son ejemplo de la "pérdida de valores" de quienes dirigen la formación.