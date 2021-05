Què canvia a les Balears després de l'Estat d'Alarma?

L’Estat d’Alarma acaba diumenge però a les illes es mantindran vigents la majoria de les restriccions. Continua el toc de queda de les 23.00 a les 6.00 i les reunions socials estan limitades a sis persones, tant en l’àmbit privat com en el públic. Per entrar a les illes és necessària una PCR negativa de les darreres 72 hores i es mantenen els controls sanitaris en ports i aeroports. La cabuda als llocs de culte segueix reduïda al 50%. El TSJIB ha autoritzat totes les mesures proposades pel Govern per controlar la situació sanitària.

Els interiors de la restauració obriran el 23 de maig A partir de diumenge sí que es comencen a relaxar les restriccions a la restauració. Les terrasses podran obrir en jornada continuada, de les 6.00 a les 22.30 tots els dies de la setmana. A més, ho podran fer al 100% de cabuda. L’interior dels locals, però, no podran reobrir fins a dia 23 de maig i amb la meitat de l’aforament. Des de la setmana que ve, els comerços podran tenir obert fins a les 22.00 i els gimnasos passen d’un aforament del 30% al 50%.

La desescalada acabarà el 6 de juny Totes les mesures, que suposen la fase final d'una desescalada lenta, tenen el suport dels sindicats UGT i CCOO i de les patronals CAEB i PIMEM. El Govern revisarà les restriccions cada 15 dies i preveu poder arribar a un escenari de “normalitat” a partir del 6 de juny, si es manté la situació epidemiològica.