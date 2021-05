Cribados para detectar asintomáticos nos mercados de Vigo

Fanecas e xurelos a bo prezo no mercado vigués do Progreso. A poucos metros, entre a carnicería e o posto de froitas, moitos clientes póñense á cola para face unha PCR.

“Normalmente compro aquí, pero hoy no tenía idea de venir. Pero sabiendo esto, que es importante, yo creo, pues por eso me he acercado”, indica un cliente.

A vacina non impide coller a covid

No posto no que se fan as probas está Estephanie López, enfermeira: “El comentario que más nos sueltan es ‘ya me he puesto la vacuna, ya me quedo más tranquilo’. Intentamos hacer llegar a la población que ese no es el tema principal. Pueden coger la covid igualmente aunque se hayan puesto la segunda dosis de la vacuna”.

Mañá os equipos trasladaranse aos mercados do Calvario e As Travesas. Dende o inicio da pandemia o Sergas realizou máis de dous millóns de PCR e preto dun millón de probas serolóxicas.