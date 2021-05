COVID España en directo | Último Consejo Interterritorial antes de que finalice el estado de alarma

08:46

Vacunación en Estados Unidos: Uno de cada cuatro estadounidense no piensa vacunarse contra el coronavirus. Millones de personas han decidido que no van a inocularse ninguna dosis, los menores de 50 años consideran ínfimas las probabilidades de morir por el COVID-19, otros no confían en las farmceúticas y no contemplan la posibilidad de ser asintomáticos y contagiar a los miembros más vulnerables de su familia. El análisis es del periódico The Atlantic.