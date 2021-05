La actriz Olympia Dukakis, que ganó un Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en el largometraje Hechizo de luna, ha muerto este sábado en su residencia de Nueva York, ha confirmado en las redes sociales su familia.

"Mi querida hermana, Olympia Dukakis, falleció esta mañana en Nueva York", ha dicho en una publicación de Facebook su hermano Apollo.

"Después de muchos meses de mala salud, finalmente está en paz con Louis", ha afirmado en referencia a su fallecido marido Louis Zorich.

El comunicado no ha explicado la causa exacta de la muerte de Dukakis, que también protagonizó otras exitosas películas como Mira quién habla, Profesor Holland o Magnolias de acero.

La actriz había dedicado buena parte de su vida al teatro cuando alcanzó el éxito en la gran pantalla con 56 años, al meterse en la piel de la sarcástica madre de Cher, Rose Castorini, en la comedia romántica Hechizo de luna, de 1987.

Ese rol, en el que representaba a una mujer demasiado involucrada en la vida amorosa de su hija, le valió un Oscar, un Globo de Oro y una nominación a un Bafta.

Dedicó buena parte de su vida al activismo y la filantropía

La intérprete, que también dedicó buena parte de su vida al activismo y la filantropía, se ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2013.

Dukakis posando tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama. EFE/EPA/MICHAEL NELSON

Nacida en Lowell, Massachussetts, el 20 de junio de 1930, Dukakis era hija de emigrantes del sur de Grecia, y tras graduarse de la Universidad de Boston comenzó su carrera como actriz en Nueva York, donde debutó en la obra The Aspern Papers en 1962.

Ese mismo año se casó con el actor Louis Zorich, conocido por su participación en el popular programa televisivo Mad About You y con quien tuvo tres hijos.

En 1963 ganó un galardón Obie -el premio del circuito Off-Broadway- por A Man's Man, y dos años más tarde se hizo con el segundo de estos galardones por The Marriage of Bette and Boo.

Su papel en la comedia de Broadway Social Security, donde interpretó el personaje de la madre de Marlo Thomas, le valió el pase al mundo del cine.

Dukakis y Zorich fundaron el teatro Charles Playhouse de Boston y el Whole Theater en Montclair (Nueva Jersey) en los años 70, y la actriz además fue profesora de interpretación en la Universidad de Nueva York.