Miraelrío, la historia de la última colonización del siglo XX

En 1939, recién terminada la Guerra Civil, se pone en marcha el Instituto Nacional de Colonización (INC). Con una industria y una agricultura arrasadas después del conflicto que originó el golpe de estado de 1936, la dictadura franquista apuesta por una reforma social y económica del mundo rural extendiendo los cultivos de regadío. Un proyecto que no era nuevo. El regeneracionismo de finales del siglo XIX y la reforma agraria de la II República –Ley de Obras de Puesta en Riego, 1932, y el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933- ya lo habían iniciado.

El franquismo ve en ella una forma de acabar con la necesidad de productos básicos y, de paso, con el casi permanente conflicto social en el campo español. Entre 1939 y 1971, el propósito del INC será "ampliar la superficie de terreno cultivable mediante la creación de regadíos en amplias zonas improductivas del territorio y los de fijar, asentar y controlar la población campesina en territorios despoblados con el fin de evitar el éxodo rural, para la consecución de propósitos de producción agrícola autosuficiente", según cuentan en su libro "Habitar el agua" los arquitectos Ana Amado y Andrés Patiño.

Esa política dará lugar al mayor movimiento inmigratorio del siglo XX en nuestro país. Sesenta mil familias cambian, voluntariamente o forzadas por su situación, su lugar de residencia para habitar los 300 nuevos poblados de colonización durante tres décadas.

Miraelrío o los últimos poblados de colonización

Miraelrío está situado en el municipio de Vilches, en Jaén, que es el de mayor costa interior de España gracias a sus tres embalses: La Fernandina, Guadalén y Giribaile. Está asentado sobre un antiguo cortijo que llevó el mismo nombre. Su construcción se inició en 1964, pocos años antes de la desaparición del INC, y se prolongó hasta 1967. Poco a poco sus casas se fueron llenando con vecinos de otros pueblos cercanos. Algunos de aquellos primeros colonos todavía se reúnen en centros cívicos del pueblo como la escuela de adultos. Casi todas son mujeres. Entre ellas está María Franco, la decana de Miraelrío, que aún recuerda cómo estaba la casa que le entregaron. "¡Una casa con muchos agujeros y mucha mugre y mucha zanja!", exclama. "Digo la verdad -dice girándose a las vecinas que le acompañan-. Y sin luz y sin luz", insiste.

Ana Vico, otra de las primeras colonas, nos cuenta que se encontraba trabajando en los Pirineos en una fábrica de algodón, cuando sus padres le avisaron de que debía volver a Jaén si quería ocupar la nueva vivienda. "Mis padres estaban en Campillo del Río, que es otro pueblo del Instituto. Y entonces me llamaron, que si no nos veníamos, la parcela se la daban a otros", explica.

Primeras colonas de Miraelrio Agrosfera

Otra de las primeras colonas, María Vallejo, recuerda aquella llegada al pueblo. "A nosotros nos dieron la casa y nos dijeron que si queríamos la vaca, que nos la trajésemos… y nosotros nos trajimos la vaca”. En esos tiempos, la propaganda del NODO proclamaba las excelencias de los nuevos pueblos de colonización: "A cada colono se le entrega una yunta de trabajo, una yegua, una vaca de leche y los aperos de labranza necesarios".

Además, la casa y la parcela correspondientes. Claro que no todo era tan fácil. Ana Amado lo recuerda: "No se les regalaba todo esto. Lo pagaban bien duro con su trabajo durante aproximadamente cuarenta años". Y es que la parte que no se contaba es que todos esos bienes se pagaban con una hipoteca. El INC decía a los agricultores lo que tenían que plantar y cuándo recogían la cosecha, según fuera, tomaba la parte que correspondía al pago de la hipoteca. Lo mismo ocurría con las crías de los animales. Efectivamente, nada se regalaba.